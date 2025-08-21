Elektrikler ne zaman gelecek? 22 Ağustos İstanbul elektrik kesintileri

BEDAŞ, İstanbul’da 22 Ağustos 2025 Cuma günü birçok ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintiler bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uygulanacak.

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULANACAK

BEDAŞ, 22 Ağustos Cuma günü İstanbul genelinde bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesintilerin saatleri ve etkilenecek bölgeler detaylı olarak açıklandı.

İŞTE KESİNTİ OLACAK İLÇELER

22 Ağustos Cuma günü İstanbul’un farklı ilçelerinde elektrikler belirli saatlerde kesilecek. İlçe, mahalle ve sokak bazında detaylı listeye vatandaşlar BEDAŞ’ın resmi internet sitesinden ulaşabilecek.

