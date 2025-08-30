İstanbul’da 10 saatlik elektrik kesintisi olacak! BEDAŞ ilçe ilçe duyurdu
BEDAŞ, 31 Ağustos 2025 Pazar günü İstanbul’da birçok ilçede elektrik kesintisi olacağını açıkladı. Planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler, mahalle mahalle duyuruldu. İşte ayrıntılar…
İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULDU
BEDAŞ, İstanbul genelinde 31 Ağustos Pazar günü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.
KESİNTİLER İLÇE İLÇE AÇIKLANDI
Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler BEDAŞ’ın resmi internet sitesinde yayımlandı. Vatandaşların kesinti saatlerine göre önlem alması istendi.
31 AĞUSTOS’TA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?
İşte İstanbul’da 31 Ağustos 2025 Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...
