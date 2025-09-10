İstanbul’da 11 Eylül elektrik kesintisi! BEDAŞ ilçe ilçe kesinti olacak mahalleleri duyurdu
BEDAŞ, İstanbul’da 11 Eylül 2025 Perşembe günü yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak ilçe ve mahalleleri açıkladı. İşte detaylı kesinti programı.
Yayınlanma: Güncellenme:
1 49
2 49
3 49
4 49
5 49
6 49
7 49
8 49
9 49
10 49
11 49
12 49
13 49
14 49
15 49
16 49
17 49
18 49
19 49
20 49
21 49
22 49
23 49
24 49
25 49
26 49
27 49
28 49
29 49
30 49
31 49
32 49
33 49
34 49
35 49
36 49
37 49
38 49
39 49
40 49
41 49
42 49
43 49
44 49
45 49
46 49
47 49
48 49
49 49