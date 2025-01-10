İstanbul'da 11 Ocak'ta elektrikler kesilecek: İşte elektrik kesintisi yaşayacak o ilçeler
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ), 11 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek elektrik kesintilerini açıkladı. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İşte İstanbul'da planlı elektrik kesintilerinin detayları ve elektriğin kesileceği bölgeler...
İstanbul'da 11 Ocak 2025 Cumartesi günü belirli saatlerde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. İstanbul'da yarın gerçekleşecek elektrik kesintilerine dair detayları sizin için derledik.
Arnavutköy
2025-01-11 00:00:00 - 05:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, BEDİ, BOĞAÇHAN, CANEL, DALGAKIRAN, ENGİNAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, MİRAY, OFLAZ, ONAT, TÜZMEN, YEDİKULE, ÇİM, ŞAHAN sk / KARLIBAYIR mah ADİLE, AKÇADAĞ, ANADOLU, AYCAN, BAYRAK, BAŞKAYNAK, BİLAY, CEMRE, EKREM, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FİKRİ, KANAT, KARADAĞ, KARLIBAYIR, KAZIM KARABEKİR, MOZAİK, RÜŞTÜ, SELÇUKLU, TABUR, TAHSİN, TANYELİ, YAZICI, YÜCEALP, ÖMER, ÖZGÜNAY, ÜÇPINAR, İHTİŞAM, ŞAHİNLER sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ADEM, AKBİLGE, ATIFA, AYDOS, AYIŞIĞI, BEŞARET, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, CANOL, CEMİYET, DEMİRÖZ, DUMANLI, DİLARA, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, GÜRSEL, HUZUR, HİLAL, KALKAN, KAPADOKYA, KAZIM KARABEKİR, KERİM, MEKKE, MUCİZE, NURALEM, ORTANCA, RİVA, SARIKUM, SÜRMENE, TALİH, TALİM, TAİF, TAŞLI, YALINAY, YILDIRIMER, ÇALIŞ, ÖZENLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BAĞLARBAŞI mah YEŞİL sk / FEVZİ ÇAKMAK mah GEBZELİ sk / KARADENİZ mah 1148. sk bölgelerinde 11/01/2025 00:00:00 - 11/01/2025 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:30:00 - 14:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -TAYAKADIN mah sk / ÇİLİNGİR mah sk bölgelerinde 11/01/2025 09:30:00 - 11/01/2025 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar:
2025-01-11 01:00:00 - 03:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 293., 304., 305., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 330., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA sk bölgelerinde 11/01/2025 01:00:00 - 11/01/2025 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 01:00:00 - 03:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 293., 304., 305., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 330., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA sk bölgelerinde 11/01/2025 01:00:00 - 11/01/2025 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1700., 1712., 1714., 1715., 1716., 1719., 1720., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1823., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1840., 1841., 1842., 1843., 1844., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., CAMİ, VELİOĞLU sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 832., 842., 843., 844. sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1987., 1988., 1989. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 293. sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 42., 48., 49. sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 12:00:00 - 20:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2425., 2426., 2427., 2428., 2429., 2430., 2442., 2443., 2446. sk bölgelerinde 11/01/2025 12:00:00 - 11/01/2025 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bahçelievler:
2025-01-11 01:00:00 - 03:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 293., 304., 305., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 330., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA sk bölgelerinde 11/01/2025 01:00:00 - 11/01/2025 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 01:00:00 - 03:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 293., 304., 305., 306., 307., 308., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 318., 319., 320., 321., 322., 324., 325., 326., 327., 328., 330., HOCA AHMET YESEVİ, MEHMET AKİF, MEVLANA sk bölgelerinde 11/01/2025 01:00:00 - 11/01/2025 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1700., 1712., 1714., 1715., 1716., 1719., 1720., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1823., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1840., 1841., 1842., 1843., 1844., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., CAMİ, VELİOĞLU sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 832., 842., 843., 844. sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1987., 1988., 1989. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 293. sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 42., 48., 49. sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 12:00:00 - 20:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2425., 2426., 2427., 2428., 2429., 2430., 2442., 2443., 2446. sk bölgelerinde 11/01/2025 12:00:00 - 11/01/2025 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bahçelievler:
2025-01-11 12:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah NAMIK KEMAL sk / ŞİRİNEVLER mah NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 11/01/2025 12:00:00 - 11/01/2025 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Başakşehir:
2025-01-11 00:00:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 115., AVŞAR, AYDEMİR, BURÇAK, EREN, GÜNSU, KALE, KIZILIRMAK, MELEN, MUHSİN YAZICIOĞLU, OSMANLI, UĞUR, YAVUZ, ÖMÜR, ÖRNEK sk bölgelerinde 11/01/2025 00:00:00 - 11/01/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 00:00:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 103., AKGÖL, ALEV, AYBEK, BURÇAK, EREN, GÜLTEN, ORKUN, OSMANLI, ÇETİN, ÖMÜR, ÖRNEK sk bölgelerinde 11/01/2025 00:00:00 - 11/01/2025 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 10:00:00 - 12:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN, İSKENDER PAŞA sk bölgelerinde 11/01/2025 10:00:00 - 11/01/2025 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bayrampaşa:
2025-01-11 13:00:00 - 18:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ, YENİÇERİ, ZORLU sk bölgelerinde 11/01/2025 13:00:00 - 11/01/2025 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beyoğlu:
2025-01-11 09:30:00 - 13:30:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, GÜLBAHAR, MENEKŞE, PINAR sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, ETİBANK, HOŞSOHBET, OKUL ARKASI, İSTİKLAL sk bölgelerinde 11/01/2025 09:30:00 - 11/01/2025 13:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenler:
2025-01-11 01:00:00 - 03:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESENLER sk / ÇINAR mah 746., 750., 752., 753., 754., 756., 757., 758., 759., ESENLER, FATİH sk bölgelerinde 11/01/2025 01:00:00 - 11/01/2025 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 01:00:00 - 03:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2048., 2051., 2115., 2116., 2117., 2118., 2119., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 11/01/2025 01:00:00 - 11/01/2025 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenyurt:
2025-01-11 09:00:00 - 12:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-KOZA mah 1677., 1678., 1701., 1702., 1703. sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3069., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-108, G-111, G-114, G-223, G-34, G-410, G-57, G-588 sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Fatih:
2025-01-11 09:00:00 - 12:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOCAPAŞA mah ANKARA, HOCAPAŞA, HOCAPAŞA CAMİİ, HÜDAVENDİGAR, ORHANİYE sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 11:00:00 - 14:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HOBYAR mah AŞİREFENDİ, HANIMELİ, HOCAHANI, YENİ CAMİİ sk / RÜSTEMPAŞA mah SAKA MEHMET, VASIF ÇINAR sk / SURURİ mah HACI KÜÇÜK, VASIF ÇINAR sk / TAYA HATUN mah MAHMUTPAŞA YOKUŞU sk bölgelerinde 11/01/2025 11:00:00 - 11/01/2025 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Güngören:
2025-01-11 09:00:00 - 12:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah GÜLSEVER, ÇAM sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:00:00 - 12:00:00
K
esinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 10:00:00 - 13:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ÇARŞI sk bölgelerinde 11/01/2025 10:00:00 - 11/01/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kağıthane:
2025-01-11 00:00:00 - 07:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-EMNİYET EVLERİ mah BATI, BODUR, BÜLBÜLDERE, EMNİYET, ETİ, GÜÇLÜ, KABATAŞ, SEMERKANT, YOLAÇAR sk / ORTABAYIR mah ABA, ADATEPE, BACADİBİ, BACADİBİ ÇIKMAZI, GÜLBAŞ, HARMAN, HÜNKAR, KIRLANGIÇ, SARIGÖL, ZİGANA, ÇAMARDI, ÇEŞMEBAŞI, ŞAİR ÇELEBİ sk / ÇELİKTEPE mah ALTIN, ARPACIK, ASLI, ASMALI, BAŞARI, BODUR, BUHARA, BURAK REİS, CENGİZ, DEPO ARKASI, DEPO ARKASI ÇIKMAZI, DERCAN, ELÇİ, ELİF, FATİH SULTAN MEHMET, GEYLANİ, GÜLCAN, GÜLÇİN, HALİM, HAN, HAYAT, HOŞGÖR, IŞIK, KAHRAMANLAR, KAPTAN, KARAHİSAR, KIYIBOYU, KOCA SİNAN, KUBİLAY, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, MOHAÇ, PİRİ REİS, SEMERKANT, SULTAN MURAT, SUR, SİPAHİ, TUNABOYU, TURGUT REİS, VARDAR, YENİÇAĞ, ZİYAPAŞA, ÇALDIRAN, ÇAĞ, ÖZVER, İMALAT, İNCİ, İSMET İNÖNÜ, ŞAİRANE, ŞEHİT DOĞAN AYAZ sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE sk bölgelerinde 11/01/2025 00:00:00 - 11/01/2025 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:00:00 - 16:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah BATUHAN, BURAK, FERHAN, FERMAN, GAYE, HALAY, KARYAĞDI ÇIKMAZI, SEHER sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:00:00 - 16:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DUMLUPINAR, LALE, SERPİL, SEVİL, ŞAFAK, ŞEHİT İBRAHİM CANDEMİR sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:00:00 - 16:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah KEMERBURGAZ, ŞAFAK sk / MERKEZ mah DESTAN, DESTE, KAYALAR, SERPİL, ŞAFAK sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sarıyer:
2025-01-11 12:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALSANCAK ÇIKMAZI, ARABAYOLU, CEM, SERİN ÇIKMAZI, TARİHİ ÇEŞME ÇIKMAZI, YÜZBAŞI CENGİZ TOPEL, ÇINARALTI ÇIKMAZI, ÖMÜR TEPE sk / TARABYA mah ARABAYOLU, VAHDET, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk bölgelerinde 11/01/2025 12:00:00 - 11/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sultangazi:
2025-01-11 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-GAZİ mah 1347., 1351., 1352., ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk / ZÜBEYDE HANIM mah 1347., GAZİ, ŞEHİT SAVAŞ KOYUN sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251/1., 1258., 1258/4., 1259., 1260., 1270., 1307., 1326/3., 1327. sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1277., 1278., 1279., FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2025-01-11 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1258/2., 1258/3., 1303., 1304., 1306., 1314., İSTİKLAL sk bölgelerinde 11/01/2025 09:00:00 - 11/01/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.