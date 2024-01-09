İstanbul'da Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesilecek! Saat Kaça Kadar Devam Edecek? 9 Ocak 2024 Günü Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah FAİK BEY, ÇELİK sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah MERKEZ CAMİ, NAMIK KEMAL, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 09/01/2024 13:00:00 - 09/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1014., 1015., 991., 992., 995., 996., 998. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64. sk bölgelerinde 09/01/2024 08:00:00 - 09/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2536. sk bölgelerinde 09/01/2024 09:00:00 - 09/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-ÇINAR mah 756., 759., 761., 768., 769., 770., 771., 772., 773., 774., 775., 776., 777., 781., 794., FATİH sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 220., 220/1., 223., 228., 229., 230., 231., 244., FATİH, GELİBOLU, HAMİDİYE sk bölgelerinde 09/01/2024 09:30:00 - 09/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2184., 2185., 2235., 2240. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 46., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 64., 67., ATATÜRK, NİĞBOLU, SEMERKANT sk / MİMAR SİNAN mah 81., 85., 86., 93., 94., ATATÜRK, RUMELİ sk bölgelerinde 09/01/2024 11:00:00 - 09/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.