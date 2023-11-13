İstanbul'da Dev Kesinti! Elektrik O Bölgelere Saatlerce Gelmeyecek! 13 Kasım'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler BEDAŞ tarafından önceden bildirilmektedir. Bu şekilde İstanbul'da nerelerde elektrik kesintisi yaşanacağı önceden bilinebilir. Peki 13 Kasım 2023 günü nerelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah BAYRAK, TANYELİ sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah TOPAÇ sk / MEHMET AKİF ERSOY mah AKKALE, AKYİĞİT, ATATÜRK, CANDANER, ENSAR, ILICA, MERDİVEN, MERMER, MESCİT, MOR LEYLAK, PLEVNE, PİRİ REİS, SARGIN, SEBİR, SEDAT, TAHSİLDAR, TEMAŞA, UHUVVET, ZİYA GÖKALP, ÇAVUŞBAŞI, İYİ NİYET, ŞEYDA sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DURSUNKÖY mah sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMALPAŞA mah CAMİ, KANARYA, MEKTEP, ORHAN GAZİ, İSTİKLAL sk / ÜNİVERSİTE mah CAMİ, KANARYA, KARADUT, LALE, MAHİR, MAREŞAL, MEKTEP, URAN, İSTİKLAL sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah ORKİDE sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah RIFAT sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah ALİ ERDOĞAN, AYHAN, OKUL, PEHLİVAN sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 13/11/2023 13:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ATATÜRK sk bölgelerinde 13/11/2023 00:00:00 - 13/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 13/11/2023 08:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce -100. YIL mah sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2468., 2470., 2471., 2472., 2473., 2474., 2475., 2477., 2657., SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1110., 1114., AHMET KABAKLI sk bölgelerinde 13/11/2023 10:00:00 - 13/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 338., 339., MEVLANA sk bölgelerinde 13/11/2023 10:00:00 - 13/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALPULLU, KIBRIS, YEŞİL ADALI, ÜLKÜ, İHSAN KALMAZ, İNCİRLİ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZUHURATBABA mah AKINCILAR, BAKIR, VANKULU, ZÜMRÜT EVLER, İNCİRLİ sk bölgelerinde 13/11/2023 12:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk ZUHURATBABA mah AKATLAR, BİLGİNLER, DEMİRKAPI, HÜDAVERDİ, KARABAL, LEVENTLER, RESNELİ, TÜRKİŞ, VANKULU, YAVUZEVLER MEKTEP, YÜCE TARLA, ZÜMRÜT BAHÇE, ÇAMLIK ÇEŞME, ÜNALDI sk bölgelerinde 13/11/2023 12:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER:
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah OSMAN GAZİ sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 24., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., ATATÜRK sk / HÜRRİYET mah 100., 101., 103., 108., 109., 110., 145., 74., 75., 76., 77., 78., 82., 83., 84., 99., ATATÜRK, GAZİ OSMAN PAŞA, MENDERES, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 13/11/2023 00:00:00 - 13/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah NEVAL sk / ÇOBANÇEŞME mah AHMET HAŞİM 1, AKARSU, ASLAN, AYNALI, BOZKURT, CAN, CANAN 1, CANIM, DR.SADIK AHMET, KILIÇ, KINALI, KOCATEPE 1, KUZU, MİTHATPAŞA, ORMAN, PİRİ REİS, SELMAN, SEYRANTEPE, SOFULAR, TAVŞAN, TAY, TİLKİ, ULUDAĞ, YILAN, YILDIZ 3, ŞİMŞEK sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BEGONYALI, HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, KOMİK HASANEFENDİ, KÖROĞLU, MARMARA 3, RESSAM NAMIK İSMAİL, ÖMÜR, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, ALİ REŞAT PAŞA, AYVALI, BURSALI TAHİRBEY, ELMALI 2, HAREKET ORDUSU, HASAN DOĞAN, HATTAT KAMİL, KARİKATÜRİST RAMİS, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK, MENEKŞE 1, NEYZEN, NEYİRE NEYİR, NURETTİNPAŞA, PAPATYALI, RADYUM, RESSAM NAMIK İSMAİL, TALATPAŞA, UDİ NEVREZ, YASEMİNLİ, ZİYAPAŞA, ÇINARLI, İSKENDER FAHRETTİN, İSMAİLPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ, ŞEHİT ÖĞR.A.NAFIZ ÖZBAĞRIAÇIK, ŞEVKET DAĞ sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ELVAN, ŞİMŞEK 1 sk / SOĞANLI mah TUNA sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah 2249. ÇIKMAZ, AHMET SELİM, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GARİPCAN, GÜLBAĞLAR, PALA, İLERİ sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL, YAN YOL, İSTİKLAL sk / ŞAHİNTEPE mah 2203., ESKİ İSTANBUL, HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL, NAZLI, İSTİKLAL sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-YARIMBURGAZ mah HALKALI ALTINŞEHİR İSTANBUL sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah BADEMLİ, BARBAROS, BERRAK, CEYHUN, CİHAN, GÖKPINAR, ORTA AKASYA, YAN YOL, ŞEHİT PİYADE ER ERKAN GÖKTAŞ sk / ŞAHİNTEPE mah İSTİKLAL sk bölgelerinde 13/11/2023 11:00:00 - 13/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA:
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah FERHATPAŞA sk bölgelerinde 13/11/2023 00:01:00 - 13/11/2023 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce -YENİDOĞAN mah sk bölgelerinde 13/11/2023 00:01:00 - 13/11/2023 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KOCATEPE mah 20., 25., PAZAR sk bölgelerinde 13/11/2023 10:00:00 - 13/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 50. YIL, GAZİ KEMAL, OKUL, İSTANBUL, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ŞENER sk bölgelerinde 13/11/2023 12:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah ESENLER sk bölgelerinde 13/11/2023 12:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER:
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-NİNE HATUN mah 121., 122., 123. sk bölgelerinde 13/11/2023 10:00:00 - 13/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.