İstanbul'da Dev Kesinti! Elektrik O Bölgelere Saatlerce Gelmeyecek! 13 Kasım'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah ATATÜRK sk bölgelerinde 13/11/2023 00:00:00 - 13/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 13/11/2023 08:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -100. YIL mah sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2468., 2470., 2471., 2472., 2473., 2474., 2475., 2477., 2657., SOĞUKSU, TURGUT sk bölgelerinde 13/11/2023 09:00:00 - 13/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1110., 1114., AHMET KABAKLI sk bölgelerinde 13/11/2023 10:00:00 - 13/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 338., 339., MEVLANA sk bölgelerinde 13/11/2023 10:00:00 - 13/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY:

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALPULLU, KIBRIS, YEŞİL ADALI, ÜLKÜ, İHSAN KALMAZ, İNCİRLİ sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZUHURATBABA mah AKINCILAR, BAKIR, VANKULU, ZÜMRÜT EVLER, İNCİRLİ sk bölgelerinde 13/11/2023 12:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk ZUHURATBABA mah AKATLAR, BİLGİNLER, DEMİRKAPI, HÜDAVERDİ, KARABAL, LEVENTLER, RESNELİ, TÜRKİŞ, VANKULU, YAVUZEVLER MEKTEP, YÜCE TARLA, ZÜMRÜT BAHÇE, ÇAMLIK ÇEŞME, ÜNALDI sk bölgelerinde 13/11/2023 12:00:00 - 13/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.