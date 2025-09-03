İstanbul’da elektrik kesintisi! BEDAŞ 4 Eylül’de yapılacak kesintileri duyurdu
BEDAŞ, 4 Eylül 2025 Perşembe günü İstanbul’da yapılacak planlı elektrik kesintilerini duyurdu. İlçe ve mahalle mahalle açıklanan listede birçok bölge etkilenecek. İşte kesinti programı.

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ UYARISI
BEDAŞ, 4 Eylül 2025 Perşembe günü İstanbul genelinde planlı elektrik kesintileri yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve onarım çalışmaları kapsamında uygulanacak.
İLÇE İLÇE KESİNTİ PROGRAMI
BEDAŞ uzun süredir İstanbul’da planlı bakım kapsamında yapılacak elektrik kesintilerini ilçe ve mahalle bazında duyuruyor. 4 Eylül’de açıklanan programda çok sayıda ilçede elektrikler belirli saatlerde kesilecek.
