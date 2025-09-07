İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek?
BEDAŞ, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü planlı bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. İşte kesinti yapılacak bölgeler ve sorgulama yöntemleri.
Yayınlanma: Güncellenme:
İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 8 Eylül 2025 Pazartesi günü İstanbul genelinde çeşitli bölgelerde elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Planlı kesintiler, bakım ve onarım çalışmalarının güvenli şekilde yürütülmesi için yapılacak. İşte etkilenecek ilçeler...
2 58
3 58
4 58
5 58
6 58
7 58
8 58
9 58
10 58
11 58
12 58
13 58
14 58
15 58
16 58
17 58
18 58
19 58
20 58
21 58
22 58
23 58
24 58
25 58
26 58
27 58
28 58
29 58
30 58
31 58
32 58
33 58
34 58
35 58
36 58
37 58
38 58
39 58
40 58
41 58
42 58
43 58
44 58
45 58
46 58
47 58
48 58
49 58
50 58
51 58
52 58
53 58
54 58
55 58
56 58
57 58
58 58