İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü planlı bakım çalışmaları nedeniyle İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. İşte kesinti yapılacak bölgeler ve sorgulama yöntemleri.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 1

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), 8 Eylül 2025 Pazartesi günü İstanbul genelinde çeşitli bölgelerde elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Planlı kesintiler, bakım ve onarım çalışmalarının güvenli şekilde yürütülmesi için yapılacak. İşte etkilenecek ilçeler...

1 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 2
2 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 3
3 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 4
4 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 5
5 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 6
6 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 7
7 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 8
8 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 9
9 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 10
10 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 11
11 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 12
12 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 13
13 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 14
14 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 15
15 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 16
16 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 17
17 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 18
18 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 19
19 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 20
20 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 21
21 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 22
22 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 23
23 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 24
24 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 25
25 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 26
26 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 27
27 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 28
28 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 29
29 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 30
30 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 31
31 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 32
32 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 33
33 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 34
34 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 35
35 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 36
36 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 37
37 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 38
38 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 39
39 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 40
40 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 41
41 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 42
42 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 43
43 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 44
44 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 45
45 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 46
46 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 47
47 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 48
48 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 49
49 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 50
50 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 51
51 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 52
52 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 53
53 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 54
54 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 55
55 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 56
56 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 57
57 58
İstanbul'da elektrik kesintisi! BEDAŞ 8 Eylül elektrik kesinti listesini açıkladı, elektrikler ne zaman gelecek? - Resim: 58
58 58
elektrik elektrik kesintisi istanbul elektrikler ne zaman gelecek