İstanbul'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? Kesinti Kaça Kadar Devam Edecek? 8 Aralık 2023 Cuma Günü Yaşanacak Kesintiler...

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL sk bölgelerinde 08/12/2023 10:00:00 - 08/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, GÖÇMEN, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, SULTANHİSAR sk / HASTANE mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 08/12/2023 10:00:00 - 08/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜNER, KIZILIRMAK, MERİH, YEŞİLIRMAK sk bölgelerinde 08/12/2023 09:00:00 - 08/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER:

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ REŞAT PAŞA, HAREKET ORDUSU, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 08/12/2023 09:00:00 - 08/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, ERENLER 2, KANDİL, KUŞÇU, MUMCU sk bölgelerinde 08/12/2023 09:00:00 - 08/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ REŞAT PAŞA, NURETTİNPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 08/12/2023 10:00:00 - 08/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.