İstanbul'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? Kesinti Kaça Kadar Devam Edecek? 8 Aralık 2023 Cuma Günü Yaşanacak Kesintiler...
BEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden duyurmaktadır. Bu nedenle yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek mümkün olur. Peki İstanbul'da 8 Aralık 2023 Cuma günü hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL sk bölgelerinde 08/12/2023 10:00:00 - 08/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AYASOFYA, GÖÇMEN, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, SULTANHİSAR sk / HASTANE mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 08/12/2023 10:00:00 - 08/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜNER, KIZILIRMAK, MERİH, YEŞİLIRMAK sk bölgelerinde 08/12/2023 09:00:00 - 08/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER:
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ REŞAT PAŞA, HAREKET ORDUSU, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 08/12/2023 09:00:00 - 08/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 2.ZAFER, ERENLER 2, KANDİL, KUŞÇU, MUMCU sk bölgelerinde 08/12/2023 09:00:00 - 08/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALİ REŞAT PAŞA, NURETTİNPAŞA, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 08/12/2023 10:00:00 - 08/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1662., 1663., 1664., 1666., OSMANOĞLU sk bölgelerinde 08/12/2023 09:00:00 - 08/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2541., 2542., 2543., 2547., GAZİ MUSTAFA KEMAL, MİLLET, ŞEHİT HÜSEYİN sk bölgelerinde 08/12/2023 09:00:00 - 08/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1913., 1914., 1915., 1968., NAMIK KEMAL sk bölgelerinde 08/12/2023 09:00:00 - 08/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1110., 1114., AHMET KABAKLI sk bölgelerinde 08/12/2023 09:00:00 - 08/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 461., 465., BAĞCILAR sk bölgelerinde 08/12/2023 15:00:00 - 08/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 259., 260., 261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 271., 272., 274., 292., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 311., 332., 337., 338., 339., 340., 341., 342., MEVLANA sk / İNÖNÜ mah 375., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 08/12/2023 15:00:00 - 08/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah ADNAN KAHVECİ sk bölgelerinde 08/12/2023 10:00:00 - 08/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 08/12/2023 10:00:00 - 08/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 08/12/2023 12:00:00 - 08/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk bölgelerinde 08/12/2023 12:00:00 - 08/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ:
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah MUSTAFA İZZET EFENDİ sk bölgelerinde 08/12/2023 10:00:00 - 08/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA:
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ADALET sk / VATAN mah BAĞLAR, EMEK, GÜNDOĞAN sk bölgelerinde 08/12/2023 10:00:00 - 08/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 10., 11., DEMİRHİSAR, KAMİL sk bölgelerinde 08/12/2023 10:00:00 - 08/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ADNAN KAHVECİ, SİNEMA sk bölgelerinde 08/12/2023 11:00:00 - 08/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU:
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-BEREKETZADE mah BÜYÜK HENDEK, ŞAİR EŞREF PAŞA, ŞAİR ZİYA PAŞA, ŞİMŞİR sk bölgelerinde 08/12/2023 22:00:00 - 08/12/2023 23:50:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.