İstanbul'da elektrikler gidecek! Saatlerce gelmeyecek! Mumlarınızı hazırlayın... İşte İstanbul 20 Haziran Salı elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 20 Haziran Salı günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 20 Haziran Salı günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BAHÇELİEVLER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 5 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bahçelievler
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATA 1, AVCI, BAŞAĞA, ERCİYES 1, HUZUR, KAYA 1, KAYALIK, KONUŞUK, KÖKSAL, MERYEM ANA, MUŞTU, MİTHATPAŞA, SINIRLI , SUATBEY, TÜRKGÜCÜ, YILDIRIM 2, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, ÇAKAR, ÇIĞ, ŞEHİT GÜROL ALPAGO sk / ÇOBANÇEŞME mah DESTEK , MELTEM 1, MİTHATPAŞA, SINIRLI sk bölgelerinde 20/06/2023 17:00:00 - 20/06/2023 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 20 Haziran 2023 Salı 17:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 20 Haziran 2023 Salı 22:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİPAŞA mah ARIKANLI ÇİFTLİĞİ sk / MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, AKIN, ALP, ATA, BAHÇE, DEMET, DESTAN, DOĞA, FURKAN, GAYE, GAZİ EMİR, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, SARAY, SULTAN, TELLİ, TEZCAN, ULUS, İSMAİL TAN, ŞEYDA sk / SEMİZKUMLAR mah HAYRAT sk / YENİ mah AKÖREN, AZA ÇIKMAZI, CESUR, HASAN REMZİ ÖZALP, TÜRKÜN, VARNALI, ÇİFTÇİ sk bölgelerinde 20/06/2023 13:00:00 - 20/06/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 20 Haziran 2023 Salı 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 20 Haziran 2023 Salı 16:00
İLÇE: ESENLER
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 2 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Esenler
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah GİYİMKENT, GİYİMKENT 1., GİYİMKENT 10., GİYİMKENT 17., GİYİMKENT 18., GİYİMKENT 19., GİYİMKENT 2., GİYİMKENT 20., GİYİMKENT 3., GİYİMKENT 4., GİYİMKENT 5., GİYİMKENT 6., GİYİMKENT 7., GİYİMKENT 8., GİYİMKENT 9., TİCARET, VADİ sk bölgelerinde 20/06/2023 13:00:00 - 20/06/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 20 Haziran 2023 Salı 13:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 20 Haziran 2023 Salı 15:00