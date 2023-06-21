İstanbul'da elektrikler gidecek! Saatlerce gelmeyecek! Mumlarınızı hazırlayın... İşte İstanbul 22 Haziran Perşembe elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 22 Haziran Perşembe günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 22 Haziran Perşembe günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BAĞCILAR
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 4 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Bağcılar
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 709., 711., 712., 714., 715., 716., 720., 721., DR. SADIK AHMET, GÜNGÖREN sk bölgelerinde 22/06/2023 10:00:00 - 22/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 22 Haziran 2023 Perşembe 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 22 Haziran 2023 Perşembe 14:00
İLÇE: SİLİVRİ
Elektrik kesintisinin tahmin süresi : 4 saat
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Silivri
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler :İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKTENLİ, AKÇAKENT, ALTINTAŞ, ATASÖZÜ, AĞRI DAĞI, BARAJ, BASİRET, BÖĞÜRTLEN, BÜYÜKYALI, BİLGE, CÖMERT, ESLEM, FAZİLET, GÖKÇE, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, KISIKLI, KOZALAKLI, KOÇAK, MAYIS, MUTLUGÜL, MUZAFFER, NASİP, OMUZDAŞ, ORUÇ, PANCAR, SAKİNE, SAKİNLER, SPOR, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YORULMAZ, YUSUF, ZİYAFET, ÖMER SEYFETTİN, ÜZÜMBAĞI, İNANÇ, ŞAMDAN sk / MİMAR SİNAN mah BASIN, DAMLA, ULAŞ sk / SANCAKTEPE mah ALBAYRAK, ALPARSLAN, AYDOS, BENT, DEMİRYOLU, ESENDORUK, GÜMÜŞKUMSAL, HALİL ALBAYRAK, KEMAL KAYACAN, KULA, KÜÇÜKMENDERES, MERYEM, METİN, MOĞOL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, NİYAZİ ALBAYRAK, RAHMİ ALBAYRAK, SAMİ ALBAYRA K, SEYHAN, TUANA, YEŞİLEVLER , YEŞİLOVA, YEŞİLÇAM, İLİM, İRADE, İÇEL sk bölgeleri 22/06/2023 10:00:00 - 22/06/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi olacak.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama saati : 22 Haziran 2023 Perşembe 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 22 Haziran 2023 Perşembe 14:00
İLÇE: KAĞITHANE
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 7 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Kağıthane
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AVREN, KAĞITHANE BARBAROS sk / ŞİRİNTEPE mah ACIYONCA, AHENK, AKŞEN, ANAYURT, ARDA, ARDAHAN, ASALET, ASUMAN, AYDAN, AYÇİÇEĞİ, AĞAÇLI, KAMER, KAĞITHANE BARBAROS, PLEVNE, SERHAT, SUSAM, ŞEHİT OSMAN BOZKURT sk bölgelerinde 22/06/2023 10:00:00 - 22/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 22 Haziran 2023 Perşembe 10:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 22 Haziran 2023 Perşembe 17:00