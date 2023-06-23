İstanbul'da elektrikler gidecek! Saatlerce gelmeyecek! Mumlarınızı hazırlayın... İşte İstanbul 24 Haziran Cumartesi elektrik kesintileri listesi
İstanbul'da 24 Haziran Cumartesi günü uygulanacak elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından açıklama yapıldı. İstanbul'da nerede elektrikler kesilecek? İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrikler gitti mi? İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşanacağı ilçeler...
İstanbul'da 24 Haziran Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintileri ile ilgili BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan açıklamalar yapıldı. Peki İstanbul'da nerede elektrikler kesildi? İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da elektrik kesintilerinin yaşandığı ilçeler...
İLÇE: BEŞİKTAŞ
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Beşiktaş
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah KELAYNAK sk bölgelerinde 24/06/2023 09:00:00 - 24/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Haziran 2023 Cumartesi 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Haziran 2023 Cumartesi 17:00
İLÇE: GÜNGÖREN
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 3 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Güngören
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah AMİRAL sk bölgelerinde 24/06/2023 09:00:00 - 24/06/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Abone/Şube Bağlantısı
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Haziran 2023 Cumartesi 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Haziran 2023 Cumartesi 12:00
İLÇE: ARNAVUTKÖY
Elektrik kesintisinin tahmini süresi : 8 saat
Elektrik kesintisi yaşanan şehir : İstanbul
Elektrik kesintisinden etkilenen ilçe belediyesi : Arnavutköy
Elektrik kesintisinden etkilenen yerler : İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLBAYIR mah CAMİ, OĞUZHAN, YEŞİLBAYIR sk bölgelerinde 24/06/2023 09:00:00 - 24/06/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Elektrik kesintisi nedeni : Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Elektrik kesintisi başlama zamanı : 24 Haziran 2023 Cumartesi 09:00
Elektrik kesintisi bitiş saati : 24 Haziran 2023 Cumartesi 17:00