İstanbul’da elektrikler kesilecek! BEDAŞ 30 Ağustos elektrik kesintisi listesi açıklandı
BEDAŞ, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü İstanbul’un birçok ilçesinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte kesinti yaşanacak ilçeler ve detaylar…
İSTANBUL’DA ELEKTRİKLER KESİLECEK
İstanbul’da 30 Ağustos Cumartesi günü bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
BEDAŞ, kesintilerin ilçe ilçe ve mahalle mahalle duyurulduğunu açıkladı. Vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor.
HANGİ İLÇELERDE KESİNTİ VAR?
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’un birçok ilçesinde elektrikler belli saat aralıklarında kesilecek.
Kesintilerin süresi bölgeye göre değişiklik gösterecek. İlçe ve mahalle bazlı duyurulara BEDAŞ’ın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Elektriklerin ne zaman geleceği vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında.
Kesinti saatleri BEDAŞ’ın planlı bakım ve onarım programında yer alıyor. Vatandaşlar ayrıca ALO 186 hattı üzerinden kesinti bilgisine ulaşabiliyor.