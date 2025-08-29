İstanbul’da elektrikler kesilecek! BEDAŞ 30 Ağustos elektrik kesintisi listesi açıklandı

HANGİ İLÇELERDE KESİNTİ VAR?



BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’un birçok ilçesinde elektrikler belli saat aralıklarında kesilecek.



Kesintilerin süresi bölgeye göre değişiklik gösterecek. İlçe ve mahalle bazlı duyurulara BEDAŞ’ın resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.