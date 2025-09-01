İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 2 Eylül Salı günü yapılacak bakım çalışmasını duyurdu

2 EYLÜL SALI ELEKTRİK KESİNTİSİ



İstanbul’da 2 Eylül 2025 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak.

BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan duyurulara göre planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında birçok ilçede kesintiler uygulanacak. İşte kesintinin yaşanacağı ilçeler...