İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi bekleniyor? 20 Ocak 2024 Cumartesi günü elektrik kesintisi hangi ilçeleri etkileyecek?

ARNAVUTKÖY:

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, ANIL, ARZU, ASİYE, ATAYURT, AYDINTEPE, AYYILDIZ, AĞA, AŞKIN, BATIKENT, BİTKİ, CENGAVER, EDİP, EZEL, FİKRET, HELAL, KALENDER, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, KURU ÇAYIR, LATİF, NESİM, SEVENGÜL, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TATLIKUYU, TAYYAR, TOPDEMİR, VİLDAN, YAY, YAYLA, YEŞİLYOL, YÖN, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, ÖNER, ÖZIŞIK, ÖĞÜT sk / YAVUZ SELİM mah ALTINOK, ASFİYA, GÜRBÜZ, KAHYA, NADİR, PAPATYALI, TUNALI, YAYLA, YEŞİLÇINAR, YÖN, ÇAMLIK sk / İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HAVUZLU sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ALINTERİ, ASRİ, AYTAÇ, CANDOĞAN, DİLDAR, ENVER, ERKAN, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HAKKANİYET, HOŞ, KIZILERİK, KUĞULU, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, SEKMEZ, SELÇUKLU, SEVNUR, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ, YAVRUAĞZI, YEŞİLCE, ÜMMET, İLKE sk / TAŞOLUK mah RÜZGAR GÜLÜ, SELÇUKLU, ŞAH sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AREL, IŞILAY, NADİDE, SEVDA, TİMUR, VAHİD, ZEYTİNLİK, ÖZGÜLÜM, ŞARK sk bölgelerinde 20/01/2024 09:00:00 - 20/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -M. FEVZİ ÇAKMAK mah sk bölgelerinde 20/01/2024 13:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -TAŞOLUK mah sk bölgelerinde 20/01/2024 13:00:00 - 20/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.