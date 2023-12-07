İstanbul'da O İlçelerde Elektrik Kesilecek! 7 Aralık 2023 Günü Hangi İlçelerde Kesinti Yaşanacak? Perşembe Günü Kesinti Saat Kaça Kadar Sürecek?
BEDAŞ İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleleri duyurdu. Aynı zamanda BEDAŞ bu kesintilerin saat kaça kadar devam edeceğini de söyledi. Peki 7 Aralık 2023 günü İstanbul'daki elektrik kesintileri saat kaça kadar devam edecek?
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-NENEHATUN mah ALPEREN, BAHARDALI, DEMİRAY, FATİH, GÜLNAME, GÜLZAR, HASAN TAHSİN, KALECİK, KIBRIS, MİSAFİR, SERENGÜL, TEBESSÜM, VEDA, İSKENDER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 773. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1392/5. sk bölgelerinde 07/12/2023 10:00:00 - 07/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKSUNGUR, BİNAY, CANSEVER, EMRULLAH, FATİH, NAMZET, NEVİN, SENCER, TOPRAKLI, TUNAHAN, TÜMEN, ÇAMDİBİ, ÜRGÜP sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT sk / İSLAMBEY mah ABDÜLHAMİT, BİRCAN, ESAT, FATİH, GÜLVEREN, KAŞIKÇI, KÜHEYLAN, ŞEBNEM sk bölgelerinde 07/12/2023 10:00:00 - 07/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ sk bölgelerinde 07/12/2023 09:00:00 - 07/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / İletken Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALİ AYGÜN, AVCI, BOYACI, FEVZİ ÇAKMAK, SIVACI sk bölgelerinde 07/12/2023 13:00:00 - 07/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1390., 1392., 1393., 1394., 1408., 1410., 1411., 1456., 1457., 1458., 1459., 1462., 1463., 1464., 1465., 1466., 1467., 1475., İSTİKLAL, ŞEHİT HİDAYET YILMAZ sk bölgelerinde 07/12/2023 09:00:00 - 07/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1669., 1670. sk bölgelerinde 07/12/2023 09:00:00 - 07/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah BAŞAK, EKİN, KUŞKONMAZ, SAHİL YOLU, YEŞİLYURT İSTASYON, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 07/12/2023 12:00:00 - 07/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 07/12/2023 12:00:00 - 07/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA:
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah KAHRAMAN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AHMETDEDE, ALTUNİZADE BAĞ, ASUDE, AYTEN, CELEBOĞLU, DÜĞMECİLER, EYÜP SULTAN, KILIÇALİ, KÜME, ÇAVUŞBAĞI sk bölgelerinde 07/12/2023 10:00:00 - 07/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, EĞİTİM VADİSİ BULVARI, HAZİRAN, HÜSEYİN NİHAL ATSIZ, KASIM, SONBAHAR sk bölgelerinde 07/12/2023 09:00:00 - 07/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 25., 29., 38., 40., 42., 44., 46., 48., 50., 8., HARMAN, LALEZAR sk bölgelerinde 07/12/2023 09:00:00 - 07/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah MİLLET, PİLOT, TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 07/12/2023 09:00:00 - 07/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ARŞIN, BATI TRAKYA, HALAY, MARMARA, SEMA, TURGUT ÖZAL, YAŞAR DOĞU, İDİL sk bölgelerinde 07/12/2023 17:01:00 - 07/12/2023 17:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BÜYÜKÇEKMECE:
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah DR. SELÇUK AYTAÇ, KUBİLAY 1, MEŞE 2, SAHİL YOLU, SAYGI sk bölgelerinde 07/12/2023 09:00:00 - 07/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -PINARTEPE mah sk bölgelerinde 07/12/2023 09:00:00 - 07/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ÇATALCA:
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah DOSTLAR, DÜZLÜK ÇIKMAZI, EBABİL, EMRE ÇIKMAZI, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERAY, FAZIL ÇIKMAZI, FAZLI ÇIKMAZI, HÜSEYİN YILMAZ, SEYFİ DEMİRSOY, TAŞKIN ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk bölgelerinde 07/12/2023 09:30:00 - 07/12/2023 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT:
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DOSTLUK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 648., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 606., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 669., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 679., 685., 703., AŞIK ŞENLİK, DOĞAN ARASLI sk bölgelerinde 07/12/2023 09:00:00 - 07/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2112., 2114., 2116., 2122., 2124., 2126., 2147., ERTUĞRUL GAZİ, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1923., 1924., 2070., 2120., 2135., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1818. sk / MEVLANA mah FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 07/12/2023 09:00:00 - 07/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN:
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 1.DENİZ ÇIKMAZI, 1.DOLUNAY, 1.KARANFİL, 1.KARTAL, 1.ŞAHİN, 3.PARK, 4.LEYLAK, ATEŞ, DENİZ, ERHAN, GAZİOSMANPAŞA, GENCAY, KELKİT, MAHREK, MENEKŞE, MERDİVENLİ, PARK ÜSTÜ, SARMAŞIK, SEVİMLİ, TABYA, TAŞOCAĞI DİKYOL, YAKAMOZ ÇIKMAZI, YAVUZ, YÜKSEK, ŞAİR ŞİRZAT sk / KARADOLAP mah 1.IŞIK, GAZİOSMANPAŞA sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BAHADIR, KARANFİL, TAŞOCAĞI DİKYOL sk bölgelerinde 07/12/2023 09:00:00 - 07/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce -GÖKTÜRK MERKEZ mah sk bölgelerinde 07/12/2023 12:00:00 - 07/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH:
İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MOLLA GÜRANİ mah FINDIKZADE, OĞUZHAN, TURGUT ÖZAL MİLLET, ÇAĞANAK sk bölgelerinde 07/12/2023 12:00:00 - 07/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA:
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1020., 1028., 1029., 1033., 1034., 1036., 1037., 1041., 1044., 1051., 1052., 1054., 1056., 1057., 1058., 1070., 1071., 1072., 1072/1., 1072/2., 1073., 1077., 1190., ERHAN ÇAVUŞOĞLU, MİMAR SİNAN, İNÖNÜ sk bölgelerinde 07/12/2023 09:30:00 - 07/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.