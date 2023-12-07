İstanbul'da O İlçelerde Elektrik Kesilecek! 7 Aralık 2023 Günü Hangi İlçelerde Kesinti Yaşanacak? Perşembe Günü Kesinti Saat Kaça Kadar Sürecek?

BAKIRKÖY:

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah BAŞAK, EKİN, KUŞKONMAZ, SAHİL YOLU, YEŞİLYURT İSTASYON, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 07/12/2023 12:00:00 - 07/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ŞENLİKKÖY mah sk bölgelerinde 07/12/2023 12:00:00 - 07/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA:

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah KAHRAMAN sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AHMETDEDE, ALTUNİZADE BAĞ, ASUDE, AYTEN, CELEBOĞLU, DÜĞMECİLER, EYÜP SULTAN, KILIÇALİ, KÜME, ÇAVUŞBAĞI sk bölgelerinde 07/12/2023 10:00:00 - 07/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ:

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ADA ÇİFTLİĞİ, EĞİTİM VADİSİ BULVARI, HAZİRAN, HÜSEYİN NİHAL ATSIZ, KASIM, SONBAHAR sk bölgelerinde 07/12/2023 09:00:00 - 07/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 25., 29., 38., 40., 42., 44., 46., 48., 50., 8., HARMAN, LALEZAR sk bölgelerinde 07/12/2023 09:00:00 - 07/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah MİLLET, PİLOT, TEVFİK FİKRET sk bölgelerinde 07/12/2023 09:00:00 - 07/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ARŞIN, BATI TRAKYA, HALAY, MARMARA, SEMA, TURGUT ÖZAL, YAŞAR DOĞU, İDİL sk bölgelerinde 07/12/2023 17:01:00 - 07/12/2023 17:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.