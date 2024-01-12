İstanbul'da Saatler Sürecek Elektrik Kesintisi Başladı! BEDAŞ O İlçeleri Uyardı! 12 Ocak 2024 Günü Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1014., 1015., 991., 992., 995., 996., 998. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64. sk bölgelerinde 12/01/2024 08:00:00 - 12/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR:

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 12/01/2024 09:00:00 - 12/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 41., AHENK, AHMET YESEVİ, CUMHURİYET, ESİN, FATİH, GERGER, GÖKDEMİR, GÖRÜMLÜ, GÜL, GÜLER, GÜNER, KAYYUM, OBRUK, SABIR, SÜRMELİ, ÇİMEN sk bölgelerinde 12/01/2024 09:00:00 - 12/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜLÇİN sk bölgelerinde 12/01/2024 09:00:00 - 12/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.