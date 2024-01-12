İstanbul'da Saatler Sürecek Elektrik Kesintisi Başladı! BEDAŞ O İlçeleri Uyardı! 12 Ocak 2024 Günü Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri olduğunu BEDAŞ internet sitesinden yaptığı duyurularla bildirmektedir. Peki hangi ilçelerde elektrik kesintisi bekleniyor? İşte 12 Ocak 2024 Cuma günü İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak o ilçeler...
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKMEŞE, ALGÜL, AYTEN, BEYDER, ERBERK, FERHAT, GELENEK, GELİBOLU, HÜDA, KÖKNAR, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, OCAK, SEVİLEN, SUSURLUK, TAŞLIÇAY, TEKİNAY, YELİZ, ÇAVUŞLU, İNAYET sk / ATATÜRK mah BAHRİYE, BAYRAMOĞLU, BELGİN, EBUBEKİR, EKER, ERKUL, FUNDALIK, GELİBOLU, GÜZELBAHÇE, HIZLI, KAKTÜS, LEYLA, MAHPERİ, MARUF, MARİF, MEDDAH, MOR SALKIM, MÜJGAN, NİHAN, OKUMUŞ, RAHLE, SARI ORKİDE, SELAHATTİN EYYUBİ, SIRMALI, TAŞOCAĞI, TOYGUN, TÜRKSOY, YAZ, YEDİVEREN, YENER, YENİGÜN, YILDIRIM BEYAZIT, ZEMZEM, ZERDA, ZEREN, ÖMÜR, İLBEY, İSKEFİYE, ŞÖHRET, ŞİRİNDERE sk / BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah TÜRKSOY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 610/1. sk bölgelerinde 12/01/2024 09:00:00 - 12/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALSANCAK, GÜMÜŞ, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KURUÇEŞME, MELİK HANIM, NİLGÜN, SEZABEY, ÇOBAN SUYU, ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM sk bölgelerinde 12/01/2024 09:00:00 - 12/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MEHTER sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ADA, BÜYÜK YONCA, CEMRE, CUMHURİYET, DENİZ, DOĞALGAZ, FERAH, LİMON, PARK, TOMURCUK, YAKAMOZ, ÇİFTLİK, ÇİÇEK, İKLİM, İĞDE sk / İSTİKLAL mah CUMHURİYET sk / ŞEHİTLER mah CEREN, CUMHURİYET, DIŞBUDAK, ERİKLİ, GÜRGEN, HASAT, HURMA, HUŞ, KARADUT, KAVAK, KESTANE, MAUN, MEŞE, OKALİPTUS, SİMA, TOMRUK, YAYLA, ÇAM, İNCİR sk bölgelerinde 12/01/2024 09:00:00 - 12/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1014., 1015., 991., 992., 995., 996., 998. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64. sk bölgelerinde 12/01/2024 08:00:00 - 12/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAŞAKŞEHİR mah sk bölgelerinde 12/01/2024 09:00:00 - 12/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 41., AHENK, AHMET YESEVİ, CUMHURİYET, ESİN, FATİH, GERGER, GÖKDEMİR, GÖRÜMLÜ, GÜL, GÜLER, GÜNER, KAYYUM, OBRUK, SABIR, SÜRMELİ, ÇİMEN sk bölgelerinde 12/01/2024 09:00:00 - 12/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜLÇİN sk bölgelerinde 12/01/2024 09:00:00 - 12/01/2024 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA:
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ALTINTEPE, ARDA TURAN, ATATÜRK, BEYAZ KARANFİL, FEVZİ PAŞA, GÜN IŞIĞI, KALECİK ÇIKMAZI, KARLI, KUBİLAY, KUTLU, KUYU, MALAZGİRT, MAVİ, MAVİBULUT, MEKTEP, MİHRİBAN, MİMAR SİNAN, PETEK, SELVİ, TAYFUN, YAHYA KEMAL, ÜMİT, İNCİ, İSTİKLAL sk bölgelerinde 12/01/2024 10:00:00 - 12/01/2024 10:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-İSMET PAŞA mah BERK, ETİ, FULYA, KAPLAN, KURT, MEHMETÇİK, TOROS, YAMAÇ, ZÜRÜH, ÇİMEN, İSMET PAŞA, İSTASYON, ŞEHİT İSMAİL BARUT sk bölgelerinde 12/01/2024 10:00:00 - 12/01/2024 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah AKPINAR, KONDOVA, ÖZKAN sk bölgelerinde 12/01/2024 11:00:00 - 12/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BAĞLAR, KIBRISLI MEHMET PAŞA sk / SAHİL mah ANAFARTALAR, KAPTAN-I DERYA, KARAGÖZ, KOCATEPE, YALI, YAY, ÇANAKKALE sk bölgelerinde 12/01/2024 09:00:00 - 12/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah BEYGEN, ERENLER, OSMANLI, YAVUZ SULTAN SELİM sk bölgelerinde 12/01/2024 09:00:00 - 12/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ATATÜRK, ENVER ADAKAN, FİDANGÖR, PAPATYA sk bölgelerinde 12/01/2024 09:00:00 - 12/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah YEŞİLYURT sk bölgelerinde 12/01/2024 09:00:00 - 12/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -KAVAKLI mah sk bölgelerinde 12/01/2024 10:00:00 - 12/01/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgelerinde 12/01/2024 13:00:00 - 12/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.