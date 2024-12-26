İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı
İstanbul’da 27 Aralık’ta bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.
Yayınlanma:
Arnavutköy ilçesi
Avcılar ilçesi
Avcılar ilçesi
Bağcılar ilçesi
Bahçelievler ilçesi
Başakşehir ilçesi
Bayrampaşa ilçesi
Bayrampaşa ilçesi
Beylikdüzü ilçesi
Beylikdüzü ilçesi
Beyoğlu ilçesi
Beşiktaş ilçesi
Büyükçekmece ilçesi
Büyükçekmece ilçesi
Esenler ilçesi
Esenyurt ilçesi
Esenyurt ilçesi
Esenyurt ilçesi
Eyüpsultan ilçesi
Eyüpsultan ilçesi
Gaziosmanpaşa ilçesi
Gaziosmanpaşa ilçesi
Gaziosmanpaşa ilçesi
Kağıthane ilçesi
Kağıthane ilçesi
Kağıthane ilçesi
Küçükçekmece ilçesi
Küçükçekmece ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sarıyer ilçesi
Sultangazi ilçesi
Sultangazi ilçesi
Şişli ilçesi
Şişli ilçesi
Şişli ilçesi
Şişli ilçesi
Şişli ilçesi