İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı

İstanbul’da 27 Aralık’ta bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacak. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek kesintilere ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 1

Arnavutköy ilçesi

1 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 2

Avcılar ilçesi

2 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 3

Avcılar ilçesi

3 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 4

Bağcılar ilçesi

4 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 5

Bahçelievler ilçesi

5 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 6

Başakşehir ilçesi

6 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 7

Bayrampaşa ilçesi

7 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 8

Bayrampaşa ilçesi

8 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 9

Beylikdüzü ilçesi

9 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 10

Beylikdüzü ilçesi

10 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 11

Beyoğlu ilçesi

11 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 12

Beşiktaş ilçesi

12 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 13

Büyükçekmece ilçesi

13 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 14

Büyükçekmece ilçesi

14 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 15

Esenler ilçesi

15 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 16

Esenyurt ilçesi

16 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 17

Esenyurt ilçesi

17 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 18

Esenyurt ilçesi

18 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 19

Eyüpsultan ilçesi 

19 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 20

Eyüpsultan ilçesi

20 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 21

Gaziosmanpaşa ilçesi

21 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 22

Gaziosmanpaşa ilçesi

22 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 23

Gaziosmanpaşa ilçesi

23 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 24

Kağıthane ilçesi

24 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 25

Kağıthane ilçesi

25 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 26

Kağıthane ilçesi

26 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 27

Küçükçekmece ilçesi

27 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 28

Küçükçekmece ilçesi

28 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 29

Sarıyer ilçesi

29 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 30

Sarıyer ilçesi

30 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 31

Sarıyer ilçesi

31 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 32

Sarıyer ilçesi

32 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 33

Sarıyer ilçesi

33 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 34

Sarıyer ilçesi

34 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 35

Sultangazi ilçesi

35 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 36

Sultangazi ilçesi

36 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 37

Şişli ilçesi

37 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 38

Şişli ilçesi

38 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 39

Şişli ilçesi

39 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 40

Şişli ilçesi

40 41
İstanbul’da yarın elektrik kesintisi: BEDAŞ saat ve ilçe detaylarını açıkladı - Resim: 41

Şişli ilçesi

41 41
istanbul elektrik kesintisi Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ)