İstanbullular Dikkat! BEDAŞ Uyardı, Mumları Hazırlayın! Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi! 2 Kasım'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
İstanbul'da yaşanacak elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından duyurulmaktadır. Böylece elektrik kesintisinin kaça kadar süreceği de bildirilir. Peki BEDAŞ'a göre 2 Kasım günü İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?
ARNAVUTKÖY:
STANBUL ARNAVUTKÖY ilce -BAKLALI mah sk bölgelerinde 02/11/2023 09:00:00 - 02/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah UZUNÇAYIR sk bölgelerinde 02/11/2023 09:00:00 - 02/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah PETROLOFİSİ sk bölgelerinde 02/11/2023 09:00:00 - 02/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1013., 1056., 1057., 990., 991., 992., 993. sk bölgelerinde 02/11/2023 08:00:00 - 02/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1814., 1822., MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2313., 2317., 2318., 2319., 2320., 2321., 2322., 2323., 2324., 2325., 2326., 2327., 2332., 2333., 2335., MASLAK sk bölgelerinde 02/11/2023 09:00:00 - 02/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1469., 1470., CAMİ YOLU sk bölgelerinde 02/11/2023 09:00:00 - 02/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, BESTEKAR OSMAN NİHAT AKIN, BOSTAN, ENDAZE, GAZİ EVRENOS, SERBESTİ, SEYİT ALİ, YEŞİL YALI, YEŞİL ZEYTİN, YEŞİLKÖY İSTANBUL, İSTASYON, İĞDE sk bölgelerinde 02/11/2023 09:00:00 - 02/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, BOSTAN, DOĞRUYOL, DÖRT KARDEŞLER, KEKLİK, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, ORHAN GAZİ, SAPAN, SARI YAKUP, SEYİT ALİ, SÜBYAN MEKTEBİ, YEŞİLKÖY HALKALI, ÜMRAN, İNCİ ÇİÇEĞİ, İSTASYON, İĞDE sk bölgelerinde 02/11/2023 12:00:00 - 02/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER:
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah AKBAYRAK, ALİ RIZA ZENGİN, EFELER, ESKİ EDİRNE YOLU, GARİP, GAZİ, GÖKIRMAK, HARPUT, HATİCE, MAHMUTBEY, MAREŞAL ÇAKMAK, MARMARA, OKTAY, POLAT 1, SAKIP SABANCI, SİTE 1, TAYLAN, YENİBOSNA KOCASİNAN YOLU, ÇUHADAR, ŞİRİN 3 sk bölgelerinde 02/11/2023 00:00:00 - 02/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah FATİH, IHLAMUR 2, KELEBEK, LALE, MARTI, YILDIRIM BEYAZIT sk / YENİBOSNA MERKEZ mah FATİH, KÖKSAL, YILDIRIM BEYAZIT sk / ZAFER mah CİHANGİR, EFLATUN, KILIÇALİ 1, PLEVNE, TURGUT REİS 3, YILDIRIM BEYAZIT sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 56. sk bölgelerinde 02/11/2023 00:00:00 - 02/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ALPAKLAR, ALTAY 1, BARBAROS 1, COŞKUN, ELVAN 1, GAMZE, HİCAZ, KARATAŞ, KENANBEY, KEREM 1, METİNBEY, NİGAR, PERVİN, TOPLU, YILDIRIM BEYAZIT, ZAFER 2, İSFAHAN, ŞEHİT İHSAN YILDIZ sk / ZAFER mah BALÇIK, BARBAROS 1, HALİLBEY sk bölgelerinde 02/11/2023 00:00:00 - 02/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HAREKET ORDUSU, KARİKATÜRİST RAMİS, İSTANBUL ŞEHİTLERİ sk bölgelerinde 02/11/2023 10:00:00 - 02/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER mah AKSU, DERE, DEREBOYU 1, ESENTEPE, FETİH, FETİH 7., GÖKTEPE 1, KAZIM KARABEKİR, KAZIM KARABEKİR 1., KAZIM KARABEKİR 3., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 5., MEHMET AKİF ERSOY, MİTHATPAŞA 6., MİTHATPAŞA 7., YILDIRIM 1, ÇAMLIDERE, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 02/11/2023 13:00:00 - 02/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1121., 1122., AKDOĞAN, GÜNER, ONUR, YEŞİLYURT, ÇAĞLAYAN sk bölgelerinde 02/11/2023 09:00:00 - 02/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah AKARSU ÇIKMAZI, ERSİN, GÜNEY, KÖPRÜ YOLU, LAÇİN, SEVİNÇ sk bölgelerinde 02/11/2023 09:00:00 - 02/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ:
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ULUS mah LEYLAK, OKUL YOLU sk bölgelerinde 02/11/2023 09:00:00 - 02/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU:
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah BÜYÜK ŞİŞHANE, DOLAPDERE TAKSİM, IRMAK, KILBURNU, KÜÇÜK ŞİŞHANE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah DEMET sk / İNÖNÜ mah DOLAPDERE, NİZAMİYE, SAZLIDERE sk bölgelerinde 02/11/2023 12:00:00 - 02/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.