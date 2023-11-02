İstanbullular Dikkat! BEDAŞ Uyardı, Mumları Hazırlayın! Çok Sayıda İlçede Elektrik Kesintisi! 2 Kasım'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1013., 1056., 1057., 990., 991., 992., 993. sk bölgelerinde 02/11/2023 08:00:00 - 02/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1814., 1822., MASLAK sk / GÖZTEPE mah 2313., 2317., 2318., 2319., 2320., 2321., 2322., 2323., 2324., 2325., 2326., 2327., 2332., 2333., 2335., MASLAK sk bölgelerinde 02/11/2023 09:00:00 - 02/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1469., 1470., CAMİ YOLU sk bölgelerinde 02/11/2023 09:00:00 - 02/11/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY:

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, BESTEKAR OSMAN NİHAT AKIN, BOSTAN, ENDAZE, GAZİ EVRENOS, SERBESTİ, SEYİT ALİ, YEŞİL YALI, YEŞİL ZEYTİN, YEŞİLKÖY İSTANBUL, İSTASYON, İĞDE sk bölgelerinde 02/11/2023 09:00:00 - 02/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI, BOSTAN, DOĞRUYOL, DÖRT KARDEŞLER, KEKLİK, MAHMUT ŞEVKET PAŞA, ORHAN GAZİ, SAPAN, SARI YAKUP, SEYİT ALİ, SÜBYAN MEKTEBİ, YEŞİLKÖY HALKALI, ÜMRAN, İNCİ ÇİÇEĞİ, İSTASYON, İĞDE sk bölgelerinde 02/11/2023 12:00:00 - 02/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.