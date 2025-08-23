O ilçede gün boyu elektrik olmayacak: 24 Ağustos elektrik kesinti listesi

24 Ağustos Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrikler kesilecek. AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama ekranlarıyla ayrıntılar öğrenilebiliyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
O ilçede gün boyu elektrik olmayacak: 24 Ağustos elektrik kesinti listesi - Resim: 1

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler gitti mi, ne zaman gelecek sorusu 24 Ağustos Pazar günü gündem oldu. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılan elektrik kesintileri, ALO 186 hattı üzerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın planlı kesinti sayfaları da güncel bilgi sağlıyor.

1 7
O ilçede gün boyu elektrik olmayacak: 24 Ağustos elektrik kesinti listesi - Resim: 2

İSTANBUL’DA KESİNTİ OLAN İLÇELER

İstanbul’da 24 Ağustos Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler BEDAŞ tarafından açıklandı. Avrupa ve Anadolu yakasında farklı ilçelerde vatandaşlar planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektriksiz kalacak.

2 7
O ilçede gün boyu elektrik olmayacak: 24 Ağustos elektrik kesinti listesi - Resim: 3

AYEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

Detaylı Metin: AYEDAŞ, Anadolu Yakası’ndaki planlı elektrik kesintilerine dair güncel duyuruları resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. Vatandaşlar, kesinti ve arıza bilgilerini online sorgulama ekranından öğrenebiliyor.

3 7
O ilçede gün boyu elektrik olmayacak: 24 Ağustos elektrik kesinti listesi - Resim: 4

BEDAŞ KESİNTİ SORGULAMA

Detaylı Metin: İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler, BEDAŞ’ın internet sitesindeki “Planlı Kesintiler” bölümünde yer alıyor. Ayrıca mobil uygulama ve SMS bilgilendirme sistemiyle de güncel kesintiler öğrenilebiliyor.

İşte kesintini yaşanacağı ilçeler...

4 7
O ilçede gün boyu elektrik olmayacak: 24 Ağustos elektrik kesinti listesi - Resim: 5
5 7
O ilçede gün boyu elektrik olmayacak: 24 Ağustos elektrik kesinti listesi - Resim: 6
6 7
O ilçede gün boyu elektrik olmayacak: 24 Ağustos elektrik kesinti listesi - Resim: 7
7 7
istanbul elektrik kesintisi istanbul elektrikler ne zaman gelecek