O ilçede gün boyu elektrik olmayacak: 24 Ağustos elektrik kesinti listesi

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?



Elektrikler gitti mi, ne zaman gelecek sorusu 24 Ağustos Pazar günü gündem oldu. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılan elektrik kesintileri, ALO 186 hattı üzerinden öğrenilebiliyor. Ayrıca AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın planlı kesinti sayfaları da güncel bilgi sağlıyor.