Haberler
Yurt
Elektrik Kesintisi
Uzun süreli elektrik kesintisi geliyor: 1 Kasım Cumartesi elektrik kesintileri
Uzun süreli elektrik kesintisi geliyor: 1 Kasım Cumartesi elektrik kesintileri
1 Kasım Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte tüm yanıtlar...
Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:
31 Ekim 2025 18:00
1
8
2
8
3
8
4
8
5
8
6
8
7
8
8
8
elektrik kesintisi