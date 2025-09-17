Yarın elektrik kesintisi saatler sürecek: 18 Eylül elektrik kesintileri
18 Eylül 2025 tarihinde İstanbul'da planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle belirli ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yapacaklarını duyurdu.
Yayınlanma: Güncellenme:
1 68
2 68
3 68
4 68
5 68
6 68
7 68
8 68
9 68
10 68
11 68
12 68
13 68
14 68
15 68
16 68
17 68
18 68
19 68
20 68
21 68
22 68
23 68
24 68
25 68
26 68
27 68
28 68
29 68
30 68
31 68
32 68
33 68
34 68
35 68
36 68
37 68
38 68
39 68
40 68
41 68
42 68
43 68
44 68
45 68
46 68
47 68
48 68
49 68
50 68
51 68
52 68
53 68
54 68
55 68
56 68
57 68
58 68
59 68
60 68
61 68
62 68
63 68
64 68
65 68
66 68
67 68
68 68