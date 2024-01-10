Yine Saatlerce Elektrik Yok! İstanbul'u BEDAŞ Uyardı! 10 Ocak 2024 Çarşamba Günü Nerede Elektrik Kesilecek?

AVCILAR:

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, BALCIBÜK, CANBAK, CANBAZ, DALGA, DEĞİRMENCİ, DURAK, DURAN, EMEK, EMİN, F23, GÖZTAŞI, HASAN ÖNEL, KARA İBRAHİM, KARAGÖZ, KOZA, MİKAİL, POYRAZ, SADIK, SEYİR, TOKER, TURAN, ULUDAĞ, YONGACI, ÇETE, ÇOLAK, ÜLKER, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 10/01/2024 09:00:00 - 10/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR:

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1014., 1015., 991., 992., 995., 996., 998. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64. sk bölgelerinde 10/01/2024 08:00:00 - 10/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1888., 1911., 1917., 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1924., 1926., 1944., 1945., 1946., 1948., 1949., 1950., 1954., 1956., 1957., 1958., 1960., 1961., 1964., 1965., 1966., 1967., 1969., 1970., 1971., 1972., 1973. sk bölgelerinde 10/01/2024 09:00:00 - 10/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.