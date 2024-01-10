Yine Saatlerce Elektrik Yok! İstanbul'u BEDAŞ Uyardı! 10 Ocak 2024 Çarşamba Günü Nerede Elektrik Kesilecek?
BEDAŞ her gün yapılan planlı kesintileri duyurur ve ona göre elektrik kesintisi yapar. Peki bugün İstanbul'da nerede elektrik kesilecek? İşte 10 Ocak 2024 günü elektrik kesintisi yaşanacak o ilçeler...
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, BALCIBÜK, CANBAK, CANBAZ, DALGA, DEĞİRMENCİ, DURAK, DURAN, EMEK, EMİN, F23, GÖZTAŞI, HASAN ÖNEL, KARA İBRAHİM, KARAGÖZ, KOZA, MİKAİL, POYRAZ, SADIK, SEYİR, TOKER, TURAN, ULUDAĞ, YONGACI, ÇETE, ÇOLAK, ÜLKER, ŞÜKRÜ sk bölgelerinde 10/01/2024 09:00:00 - 10/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1001., 1002., 1003., 1004., 1005., 1006., 1007., 1008., 1009., 1014., 1015., 991., 992., 995., 996., 998. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64. sk bölgelerinde 10/01/2024 08:00:00 - 10/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KEMALPAŞA mah 1888., 1911., 1917., 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1924., 1926., 1944., 1945., 1946., 1948., 1949., 1950., 1954., 1956., 1957., 1958., 1960., 1961., 1964., 1965., 1966., 1967., 1969., 1970., 1971., 1972., 1973. sk bölgelerinde 10/01/2024 09:00:00 - 10/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah BOZTEPE, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, CAMİ YANI, TERAKKİ, İKİZTEPE sk bölgelerinde 10/01/2024 09:00:00 - 10/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah CEVİZLİ YALI, HEYET, RÜYA, TAŞHAN sk bölgelerinde 10/01/2024 09:00:00 - 10/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ:
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİZE, AVRUPA, BEREKETLİ, BURÇAK, BÜYÜKDERE, CEBECİ, DAVUT PAŞA, EMEL, EMRE, ENDER, ERATA, ERMAN, ESENTEPE, FINDIK, GÖLBOYU, GÜLAY, GÜLYALI, HANDE, HARBİYE, IHLAMUR, KAFKAS, KALKAN, KARAN, KUŞTEPE, MELEK, MİMAR SİNAN, ORKİDE, OSMANLI, PAŞABAHÇE, REŞİT PAŞA, ULUDAĞ, USTA, YAVUZ SULTAN SELİM, YÜKSEL, ÇALIŞLAR, ÇAMLITEPE, ÖZDEN, ŞİŞHANE sk bölgelerinde 10/01/2024 09:00:00 - 10/01/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU:
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-HACIAHMET mah ALİ AĞA, ATALAY, DALFES, DEVŞİRMELER, EBÛRIZA DERGAHI, ELMAS TRAŞ, ERMEYDANI, HACI AHMET KARAKOLU, HACI ZEYNEL, KOKOROZ, KURTOĞLU, KURTULUŞ DERESİ, MUMCU REŞİT, NOTACI, PİR HÜSAMETTİN, SAFA MEYDANI, SAHANCI, YAHYA KÖPRÜSÜ, YENİ ASIR, YENİ NESİL sk / YENİŞEHİR mah ALİ AĞA, FERAH, SAFA MEYDANI sk bölgelerinde 10/01/2024 09:00:00 - 10/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENYURT:
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah FEVZİ ÇAKMAK sk / SAADETDERE mah FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 10/01/2024 13:00:00 - 10/01/2024 16:10:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
EYÜPSULTAN:
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, 12. DEVRİYE, 13. DEVRİYE, AŞIK, BESTEKAR, BÜLBÜLDERE, EMİN, GÖÇMENLER, GÜZELYOL, KARLITEPE, KEVSER, MARTIKUŞU, ORDU, RAHMET, TAFLANLI, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 10/01/2024 09:30:00 - 10/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.