Münir Nurettin Selçuk’un şahsında Cumhuriyetin 100’üncü yılına

100 yıl önce Cumhuriyet kurulurken, Münir Nurettin Selçuk da dönemin önde gelen hocalarından dersler almış, büyük bir birikim elde etmiş, çeşitli topluluklarla beraber verdiği konserlerle adını İstanbul halkına duyurmuştu. Cumhuriyet’le birlikte adı “Muzika-i Hümayun”dan “Riyaset-i Cumhur”a çevrilen kurumun icracılarından olan Münir Nurettin, Cumhuriyetin kuruluşunun en önemli tanıklarından ve sanatsal anlamda da öznelerinden biriydi. O, yalnızca müzikalitesiyle değil, duruşuyla da yüksek bir zevkin taşıyıcısı olarak Cumhuriyet Türkiye’sinin temsilcilerindendi.