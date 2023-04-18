Münir Nurettin Selçuk’un şahsında Cumhuriyetin 100’üncü yılına
Cumhuriyetin 100’üncü yılına ve Münir Nurettin Selçuk’un şahsında Cumhuriyet dönemine aktarılan müzik geleneğinin tüm mensuplarına bir saygı duruşu özelliği taşıyor.
100 yıl önce Cumhuriyet kurulurken, Münir Nurettin Selçuk da dönemin önde gelen hocalarından dersler almış, büyük bir birikim elde etmiş, çeşitli topluluklarla beraber verdiği konserlerle adını İstanbul halkına duyurmuştu. Cumhuriyet’le birlikte adı “Muzika-i Hümayun”dan “Riyaset-i Cumhur”a çevrilen kurumun icracılarından olan Münir Nurettin, Cumhuriyetin kuruluşunun en önemli tanıklarından ve sanatsal anlamda da öznelerinden biriydi. O, yalnızca müzikalitesiyle değil, duruşuyla da yüksek bir zevkin taşıyıcısı olarak Cumhuriyet Türkiye’sinin temsilcilerindendi.
İcracılığıyla ve bestekârlığıyla geçmişle gelecek arasında önemli bir köprü olan, dönemindeki ve kendinden sonraki müzisyenleri etkileyen Münir Nurettin Selçuk, torunu tarafından düzenlenen ve günümüzün önde gelen icracılarının katılacağı bir konserle anılıyor.
19’uncu yüzyıldan 20’nci yüzyıla uzanan geniş bir repertuvarın icra edileceği ve 27 Nisan 1981'de kaybettiğimiz sanatkârın ölüm yıl dönümünde gerçekleşecek olan bu konser, Cumhuriyetin 100’üncü yılına ve Münir Nurettin Selçuk’un şahsında Cumhuriyet dönemine aktarılan müzik geleneğinin tüm mensuplarına bir saygı duruşu özelliği taşıyor.
Solistler
Münip Utandı
Mustafa Doğan Dikmen
Güzin Değişmez
Çiğdem Yarkın
Bekir Ünlüataer