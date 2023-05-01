Doğu Ekspresi'ne bilet bulamayanlara: İşte alternatif 9 tren turu
Son yıllarda oldukça popüler olan Doğu Ekspresi, ülkemizdeki doğal güzellikleri kış manzaraları eşliğinde görmeyi sağladı. Ülkemizdeki doğal güzellikle elbette sadece Doğu ekspresi güzergahında değil. İşte Doğu Ekspresi'ne alternatif tren turları...
VAN GÖLÜ EKSPRESİ
Ankara kalkışlı Van Gölü ekspresi, Doğu Anadolu’nun eşsiz ovalarını ve kış manzaralarını görmenize olanak sağlıyor. Toplam 60 duraktan oluşan ekspres hattın ana durakları ise sırasıyla Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ ve Tavan. Trenin tek seferi 24 saat sürüyor.
GÜNEY KURTALAN EKSPRESİ
Van Gölü Ekspresi ve Doğu Ekspresi gibi Güney Kurtalan Ekspresi de ülkemizin Doğu bölgesine doğru yolculuk yapmakta. Ankara kalkışlı tren, Kurtalan’da son buluyor. Bu tren turu sırasıyla Ankara, Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır ve Kurtalan’a giden Güney Kurtalan Ekspresi ile yoluculuk 23 saat 47 dakika sürüyor.
ERCİYES EKSPRESİ
Erciyes ekspresi, diğer ekspres hatlardaki gibi uzun saatler süren yolculuklara ev sahipliği yapmıyor. Kayseri Adana arasında işleyen hat ile yaklaşık 5 saat içerisinde yolculuk yapmanız mümkün. Erciyes Ekspresi’nde yataklı, örtülü kuşetli gibi uzun yolculuklar için düzenlenen vagonlar bulunmuyor. 5 saat süren yolculuğu pulman vagonlarda yapıyorsunuz.
İZMİR MAVİ TRENİ
Bir dönem mavi rengiyle bilenen İzmir Ankara treninin ülkemizin Ege sahillerinden İç Anadolu’nun orta noktası Ankara’ya kadar bir serüveni var. Yaklaşık 14 saat süren İzmir- Ankara arası yolculuk, yataklı, pulman, örtülü kuşet ve yemekli vagonlar ile yapılıyor. İzmir’den kalkan tren sırasıyla İzmir, Manisa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir ve son istasyon olan Ankara’ya varıyor.