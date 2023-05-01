Doğu Ekspresi'ne bilet bulamayanlara: İşte alternatif 9 tren turu

İZMİR MAVİ TRENİ

Bir dönem mavi rengiyle bilenen İzmir Ankara treninin ülkemizin Ege sahillerinden İç Anadolu’nun orta noktası Ankara’ya kadar bir serüveni var. Yaklaşık 14 saat süren İzmir- Ankara arası yolculuk, yataklı, pulman, örtülü kuşet ve yemekli vagonlar ile yapılıyor. İzmir’den kalkan tren sırasıyla İzmir, Manisa, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir ve son istasyon olan Ankara’ya varıyor.