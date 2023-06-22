2023 İstanbul’a yakın en iyi 10 kamp alanı
Hafta sonunu doğa ve deniz birlikteliği ile geçirmek isteyenler bu liste tam size göre... Sahip olduğu doğası ile hem yazlıkçılara hem doğa kampı yapmak isteyen misafirlerine, seyrine doyulmaz manzaralar ve doğal ortamlar sunar. İşte İstanbul’a yakın en iyi 10 kamp alanı...
İĞNEADA LONGOZU
İğneada Longozu, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy mevkiindeki İğneada, Türkiye’nin saklı cennetlerinden. İğneada’nın çevresine adeta çit ören bu alan Marmara Bölgesi’nin akciğeri sayılır. Ülkemizin de en önemli doğal yaşam alanlarından.
DANAMANDIRA TABİAT PARKI KAMP ALANI
Danamandıra’ya Çatalca, Gümüşpınar yolu aracılığıyla ulaşmak mümkün. Tabiat Parkı özelliği taşımasından da anlaşılacağı üzere yeşil içerisinde kamp yapmaya gidiyorsunuz. Göl çevresi çadır kurmak ve yemek yemek için uygundur. Aynı zamanda seyir terasında keyifli zaman geçirebilirsiniz.
AKÇAKESE KAMP ALANI
Akçakese, Şile sınırları içerisinde bulunan harika bir kamp alanı. İlçe merkezine sadece on sekiz kilometre uzaklıkta olması ulaşım açısından da tercih ediliyor. Şile’nin eşsiz doğası ve denizi içerisinde çadırınızı kurarak, sessiz ve keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.
KAPTANIN MEZARI KAMP ALANI
Kaptanın Mezarı Kamp Alanı, İstanbul’a yakın kamp alanları listemizin bir başka cennet noktası. Kamp alanı, İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva kıyılarında.