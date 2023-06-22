2023 İstanbul’a yakın en iyi 10 kamp alanı

Hafta sonunu doğa ve deniz birlikteliği ile geçirmek isteyenler bu liste tam size göre... Sahip olduğu doğası ile hem yazlıkçılara hem doğa kampı yapmak isteyen misafirlerine, seyrine doyulmaz manzaralar ve doğal ortamlar sunar. İşte İstanbul’a yakın en iyi 10 kamp alanı...

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2023 İstanbul’a yakın en iyi 10 kamp alanı - Resim: 1 1 10

İĞNEADA LONGOZU

İğneada Longozu, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy mevkiindeki İğneada, Türkiye’nin saklı cennetlerinden. İğneada’nın çevresine adeta çit ören bu alan Marmara Bölgesi’nin akciğeri sayılır. Ülkemizin de en önemli doğal yaşam alanlarından.

2023 İstanbul’a yakın en iyi 10 kamp alanı - Resim: 2 2 10

DANAMANDIRA TABİAT PARKI KAMP ALANI

Danamandıra’ya Çatalca, Gümüşpınar yolu aracılığıyla ulaşmak mümkün. Tabiat Parkı özelliği taşımasından da anlaşılacağı üzere yeşil içerisinde kamp yapmaya gidiyorsunuz. Göl çevresi çadır kurmak ve yemek yemek için uygundur. Aynı zamanda seyir terasında keyifli zaman geçirebilirsiniz.

2023 İstanbul’a yakın en iyi 10 kamp alanı - Resim: 3 3 10

AKÇAKESE KAMP ALANI

Akçakese, Şile sınırları içerisinde bulunan harika bir kamp alanı. İlçe merkezine sadece on sekiz kilometre uzaklıkta olması ulaşım açısından da tercih ediliyor. Şile’nin eşsiz doğası ve denizi içerisinde çadırınızı kurarak, sessiz ve keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

2023 İstanbul’a yakın en iyi 10 kamp alanı - Resim: 4 4 10

KAPTANIN MEZARI KAMP ALANI

Kaptanın Mezarı Kamp Alanı, İstanbul’a yakın kamp alanları listemizin bir başka cennet noktası. Kamp alanı, İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Riva kıyılarında.