2023 İstanbul’a yakın en iyi 10 kamp alanı

AKÇAKESE KAMP ALANI

Akçakese, Şile sınırları içerisinde bulunan harika bir kamp alanı. İlçe merkezine sadece on sekiz kilometre uzaklıkta olması ulaşım açısından da tercih ediliyor. Şile’nin eşsiz doğası ve denizi içerisinde çadırınızı kurarak, sessiz ve keyifli bir hafta sonu geçirebilirsiniz.