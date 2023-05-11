İşte yaz tatillerin vazgeçilmez 10 yeri
Yaz tatili yaklaşıyor. Yoğun iş temposu sonrasında kendini deniz ve orman kenarında bulmak isteyenler, yaz tatili için gün sayıyor. Ülkemizde ise her mevsimde tatil yapılabilecek çeşitli yerler mevcut. Peki, yaz tatillerinin vazgeçilmez yerleri neresi, en çok hangi yerler tercih ediliyor?
Her mevsimi ile her köşesinde ayrı bir manzara bulunan Türkiye’de, yaz tatili yapılacak en güzel yerler konusunda hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki tatilciler için pek çok seçenek sunuyor. İşte yaz tatillerinin vazgeçilmez 10 yeri...
BODRUM
Bodrum, renkli gece hayatı sebebiyle de genç tatilcilerin en çok uğradığı adreslerden. Son yıllarda Bodrum o kadar büyüdü ki konaklama seçenekleri ve yeme içme konusundaki zenginliği de arttı.
ÇEŞME
Çeşme, Türkiye'nin İzmir ilinin bir ilçesidir. İlçenin doğusunda Urla ilçesi; kuzeyinde, batısında ve güneyinde Ege Denizi bulunmaktadır. Alaçatı’da art arda mekanların ve butik otellerin açılmasıyla Çeşme en popüler tatil yerlerinden biri oldu. Popülerliğinin altında son zamanlarda özellikle yat turizmi faaliyetlerinin artması da yatıyor.
ALANYA
Alanya, Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'deki Antalya iline bağlı bir turizm ilçesidir. Denizi, güneşi, plajları, tarihi yerleri ve doğal güzellikleriyle tatilcilere arayabilecekleri her şeyi sunuyor.