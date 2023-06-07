2023 yılında Trenle gidilebilecek yerler! Trend haline gelen en ucuz gezi rotası
Yaz aylarında daha sakin ve daha çok şehir görmek isteyenler için tren muazzam bir alternatif yolculuk oldu. Son yıllarda trend olan tren gezilerini sizler için derledik. 2023 yılında trenle nerelerde gezilebilir? İşte yanıtı...
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Fatimatüzzehra Maslak
Sahil kenarı tatil sevmeyenlerin yeni yolu tren yolculukları oldu. Gözlerden uzak her şehrin ruhunu görmek için yapılan tren yolculuğu aslında nostalji sevenler için ilk tercih haline geldi.
Türkiye'de de oldukça yaygın olan tren hatlarında hızlı trenlerle beraber bu yolculuklar hem daha hızlı hem daha konforlu olmaya başladı.
Bilet fiyatları da uygun olan tren yolculuklarında en önemli ayrıntı sessizlik ve yalnız kalmak isteyenler için muazzam bir tatil olacaktır.
Tren hatlarının geçtiği şehirler ve yapacağınız alternatif geziler...