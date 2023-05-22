2023'te yaşamak ve ziyaret etmek için en ucuz 10 ülke
Bir sonraki maceranızı planlamanız için pek çok neden var. Ancak genellikle seyahat bütçeniz hayallerinizi bozar! Yaşamak ve ziyaret etmek için en iyi ve en ucuz ülkeleri bilmek ister misiniz?
10· YUNANİSTAN
Ünlü Yunan adalarında geceyi iyi ve ucuz bir şekilde geçirebilir ve ayrıca ucuz fiyatlarla çeşitli lezzetli yiyecekler alabilirsiniz. Ucuz tatil destinasyonları söz konusu olduğunda, Yunanistan muhtemelen en az değer verilen ülkedir.
9· ARJANTİN
Arjantin'in başkenti Buenos Aires, canlı gece hayatı nedeniyle sık sık dünyanın en heyecan verici şehirlerinden biri olarak anılmaktadır. Metropol, Latin Amerika'nın en ucuz tatil ülkelerinden birinde yer almaktadır.
Çılgın parti gecelerinden uzak durursanız, Arjantin'in başkentinin renkli ve abartılı yaşam tarzını günde 40 €'dan daha az bir fiyata deneyimleyebilirsiniz. Ancak Arjantin'de Iguazu Şelaleleri gibi doğa harikalarını keşfetmek varken kim şehirde ve kentsel alanlarda olmak ister ki?
8· SRİ LANKA
En güzel kumsallar, bulutlarla kaplı dağlar, şelaleler, çay tarlaları ve rüzgarda savrulan palmiye ağaçları Sri Lanka bir cennet gibi!
Ama aynı zamanda doyurucu körili balık, ormanda trekking ya da sahilde oteller de sizi bekliyor olabilir. Ve hepsi düşük fiyatlarla: Sri Lanka'da günde 25 €'dan daha azı yeterlidir ve yemyeşil manzaralar ve güzel plajlarla gerçek bir rüya destinasyonu elde edersiniz.
7· BULGARİSTAN
Karadeniz'deki tatil köyleri son yıllarda dünyanın dört bir yanından gelen turistler tarafından giderek daha fazla dolduruluyor. Muhtemelen yaz ve güneş ışığı Bulgaristan'da İspanya ya da İtalya'daki kadar güzel olduğu için - sadece daha ucuz.
Plaj tatili yerine şehir gezisine çıkmayı tercih ederseniz, başkent Sofya doyurucu yemekler, samimi bir atmosfer ve birçok güzel manzara sunar, bu aynı zamanda güneydeki Burgaz ve Varna şehirleri için de geçerlidir. Bulgaristan her tür tatil için bir şeyler sunar ve bakması çok güzeldir!