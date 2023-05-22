2023'te yaşamak ve ziyaret etmek için en ucuz 10 ülke

7· BULGARİSTAN

Karadeniz'deki tatil köyleri son yıllarda dünyanın dört bir yanından gelen turistler tarafından giderek daha fazla dolduruluyor. Muhtemelen yaz ve güneş ışığı Bulgaristan'da İspanya ya da İtalya'daki kadar güzel olduğu için - sadece daha ucuz.

Plaj tatili yerine şehir gezisine çıkmayı tercih ederseniz, başkent Sofya doyurucu yemekler, samimi bir atmosfer ve birçok güzel manzara sunar, bu aynı zamanda güneydeki Burgaz ve Varna şehirleri için de geçerlidir. Bulgaristan her tür tatil için bir şeyler sunar ve bakması çok güzeldir!