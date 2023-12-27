2024 Yılında Vizesiz Gidebileceğiniz Ülke Sayısı Arttı! Türk Vatandaşlarından Vize İstemeyen Ülkeler

2024 yılı itibariyle neredeyse 99 ülkeye vizesiz seyahat edilme kolaylığı geliyor. Endonezya, Ermenistan, Fas, Fişi, Fil Dişi Sahili, Filipinler, Filistin, Guatemala, Gürcistan, Güney Amerika, Güney Kore, Haiti, Honduras, Hong Kong, Jamaika, Irak, İran, Japonya, Kamboçya, Karadağ, Katar, Kırgızistan, Kazakistan, Kenya, Komor Federe İslam Cumhuriyeti, Kosova, Kosta Rika, Lübnan, Madagaskar, Makao, Makedonya, Maldivler, Malezya, Mauritius ve daha bir çok ülke de sınır kapısında vize ya da sadece pasaportla seyahat edilebilir.