2024 Yılında Vizesiz Gidebileceğiniz Ülke Sayısı Arttı! Türk Vatandaşlarından Vize İstemeyen Ülkeler
Türk vatandaşları için pasaportsuz sadece kimlikle seyahat edilebilen ülkeler KKTC, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova iken, artık birçok ülke kapıda vize ve pasaportsuz seyahat hakkı tanıdı. Peki, Türk Vatandaşlarından Vize İstemeyen Ülkeler
2024 yılı itibariyle neredeyse 99 ülkeye vizesiz seyahat edilme kolaylığı geliyor. Endonezya, Ermenistan, Fas, Fişi, Fil Dişi Sahili, Filipinler, Filistin, Guatemala, Gürcistan, Güney Amerika, Güney Kore, Haiti, Honduras, Hong Kong, Jamaika, Irak, İran, Japonya, Kamboçya, Karadağ, Katar, Kırgızistan, Kazakistan, Kenya, Komor Federe İslam Cumhuriyeti, Kosova, Kosta Rika, Lübnan, Madagaskar, Makao, Makedonya, Maldivler, Malezya, Mauritius ve daha bir çok ülke de sınır kapısında vize ya da sadece pasaportla seyahat edilebilir.
EKVADOR
Güney Amerika’da bulunana Ekvador 90 günlük muafiyet sağlamaktadır.
DOMİNİK CUMHURİYETİ
Dominik Cumhuriyeti sınır kapısında yaklaşık 30 Dolar karşılığında 30 gün geçerli vize veriyor.
DOMİNİKA
Dominika umuma mahsus (bordo) pasaport sahiplerine 21 gün vizesiz giriş hakkı tanımaktadır.