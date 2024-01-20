Adım adım huzur mutluluk! İşte Türkiye'de depresyondan kaçıp yürünmesi gereken yerler

Türkiye, doğal güzellikleri, dağları, kanyonları ve tarihi zenginlikleriyle doğa yürüyüşleri için birçok harika yer sunmaktadır. Özellikle depresyondan kaçıp gitmeniz gereken bu yerlerde huzur sizi bekliyor. İşte Türkiye'de doğa yürüyüşü yapabileceğiniz bazı popüler bölgeler:

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Adım adım huzur mutluluk! İşte Türkiye'de depresyondan kaçıp yürünmesi gereken yerler - Resim: 1

İŞTE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPILAN YERLER

Likya Yolu

Fethiye ile Antalya arasında uzanan Likya Yolu, Türkiye'nin en ünlü uzun mesafe yürüyüş rotasıdır.
Deniz manzaraları, antik kentler ve dağlık bölgeleri içerir.

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Adım adım huzur mutluluk! İşte Türkiye'de depresyondan kaçıp yürünmesi gereken yerler - Resim: 2

Göreme

Kapadokya bölgesi, peri bacaları, mağara evleri ve eşsiz kaya oluşumlarıyla ünlüdür.
Göreme Milli Parkı'nda yürüyüş rotaları bulunmaktadır.

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Adım adım huzur mutluluk! İşte Türkiye'de depresyondan kaçıp yürünmesi gereken yerler - Resim: 3

Kaçkar Dağları

Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Kaçkar Dağları, zirveleri, gölleri ve doğal güzellikleriyle bilinir.
Ayder Yaylası ve Barhal Vadisi gibi bölgeler popüler yürüyüş rotalarına sahiptir.

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Adım adım huzur mutluluk! İşte Türkiye'de depresyondan kaçıp yürünmesi gereken yerler - Resim: 4

Aladağlar Milli Parkı

Nigde, Kayseri ve Adana illerinde bulunan Aladağlar, dağcılık ve yürüyüş için popüler bir bölgedir.
Yedigöller ve Karagöl gibi doğal alanlar trekking için uygundur.

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