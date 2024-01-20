Adım adım huzur mutluluk! İşte Türkiye'de depresyondan kaçıp yürünmesi gereken yerler
Türkiye, doğal güzellikleri, dağları, kanyonları ve tarihi zenginlikleriyle doğa yürüyüşleri için birçok harika yer sunmaktadır. Özellikle depresyondan kaçıp gitmeniz gereken bu yerlerde huzur sizi bekliyor. İşte Türkiye'de doğa yürüyüşü yapabileceğiniz bazı popüler bölgeler:
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İŞTE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPILAN YERLER
Likya Yolu
Fethiye ile Antalya arasında uzanan Likya Yolu, Türkiye'nin en ünlü uzun mesafe yürüyüş rotasıdır.
Deniz manzaraları, antik kentler ve dağlık bölgeleri içerir.
Göreme
Kapadokya bölgesi, peri bacaları, mağara evleri ve eşsiz kaya oluşumlarıyla ünlüdür.
Göreme Milli Parkı'nda yürüyüş rotaları bulunmaktadır.
Kaçkar Dağları
Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan Kaçkar Dağları, zirveleri, gölleri ve doğal güzellikleriyle bilinir.
Ayder Yaylası ve Barhal Vadisi gibi bölgeler popüler yürüyüş rotalarına sahiptir.
Aladağlar Milli Parkı
Nigde, Kayseri ve Adana illerinde bulunan Aladağlar, dağcılık ve yürüyüş için popüler bir bölgedir.
Yedigöller ve Karagöl gibi doğal alanlar trekking için uygundur.