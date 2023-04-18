Bayram Tatili'nde Ankara'da gezilecek yerler
Bayram Tatili'ne bir kaç gün kaldı. Tatil tercihini Ankara'dan yana yapacaklar veya Ankara'da yaşayanlar nereye gitmeliyim diye düşünenler için bu liste tam size göre. İşte ülkemizin başkenti Ankara'da müzeden parka, gölden kaleye kadar hem tarihi hem de doğa ile olabilinecek yerler listesi...
ANITKABİR
Ankara dendiğinde ziyaret edilecek yerlerin en başında Anıtkabir geliyor. Gazi Mustafa Kemal’in ebedi istirahat yeri olan anıt mezar büyük komutanın şanına ve şahsiyetine yakışır nitelikte bir mimari yapı.
Birkaç farklı bölümden yer alsa da görülmesi gereken yerlerin neredeyse tamamı Anıt Bloku içerisinde yer alıyor. Çankaya ilçesine bağlı Tandoğan’da yer alan Anıtkabir şehrin tam merkezinde yer almasından ötürü birçok araçla ulaşım mümkün. Anıtkabir’in içerisinde Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi de yer alıyor.
MAVİ GÖL
Merkeze olan yaklaşık 12 km’lik uzaklığıyla merkeze en yakın piknik yerlerinin başında geliyor. 2005’te Bayındır Barajı’nın düzenlenmesiyle oluşmuş göle suyun renginden dolayı bugünkü ismi verilmiş. Göl çevresinde yürüyüş alanları, at maneji, çocuk oyun parkları, marina ve iskeleler, spor alanları ve daha birçok bölüm bulunuyor.
KIZILCAHAMAM SOĞUKSU MİLLİ PARKI
Bozkırın ortasında adeta bir vaha olan Soğuksu Milli Parkı, Ankara civarında piknik, temiz hava, doğa gibi kavramların karşılığı oluyor. Milli park içerisinde kaplıcalar, hamamlar, enfes güzellikte ormanlar ve zengin bir canlı nüfusu yer alıyor.
ANKARA KALESİ
Ankara Kalesi şehre hâkim bir tepede konumlanıyor. Kaleye çıktığınızda tüm Ankara ayaklarınızın altına seriliyor. Altındağ ilçesi sınırları içerisinde bulunan kaleye ulaşım sağlamak için Ulus’tan geçen metro, otobüs vb. gibi toplu taşıma araçlarından faydalanabilirsiniz.