Bayram Tatili'nde Ankara'da gezilecek yerler

ANITKABİR

Ankara dendiğinde ziyaret edilecek yerlerin en başında Anıtkabir geliyor. Gazi Mustafa Kemal’in ebedi istirahat yeri olan anıt mezar büyük komutanın şanına ve şahsiyetine yakışır nitelikte bir mimari yapı.

Birkaç farklı bölümden yer alsa da görülmesi gereken yerlerin neredeyse tamamı Anıt Bloku içerisinde yer alıyor. Çankaya ilçesine bağlı Tandoğan’da yer alan Anıtkabir şehrin tam merkezinde yer almasından ötürü birçok araçla ulaşım mümkün. Anıtkabir’in içerisinde Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi de yer alıyor.