Antalya gezi rehberi: Antalya’da görmeniz gereken 7 yer

OLYMPOS



Antalya’nın Kumluca ilçesinde yer alan Olympos, Antalya gezinizde rotalarınız arasında mutlaka yerini almalı. İ.Ö. 167-168 yılları arasında kurulduğu bilinen liman şehri Olympos’ta Roma ve Helenistik Dönem’den kalan pek çok kalıntı bulunmaktadır. Olimpos Dağları’nın arasına gizlenen bu güzellik sizlere bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Yüzyıllar öncesinde keşfedilen kent, ticaret ve turizmin odağı haline gelmiş. Hatta rivayetlere göre Olympos’ta korsanların yaşamış olduğu da söyleniyor. Olympos’a kadar gelmişken Çıralı’ya uğramadan olmaz. Antalya’da görmeniz gereken 7 yer listemizde yerini alan Yanartaş’ı mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Beydağları Milli Parkı içerisinde yer alan Yanartaş’ın bin yıldır yandığı söyleniyor. Bin yıldır sönmeden yanan bu taşın efsanesi de yıllardır anlatıla geliyor. Rivayete göre vaktiyle Likya kralı genç birine ejderhaya benzeyen Khimera adlı hayvanı öldürme emri veriyor. Bu genç, Pegasus adındaki dev kanatlara sahip olan atı ile bu hayvana saldırıyor. Bu düellonun ardından Khimera toprağa gömülüyor. Fakat hikaye o ya toprağın altından ateşler saçmaya devam ediyor. İşte o gün bugündür Yanartaş aralıksız ateşi ile efsaneyi yaşatıyor.