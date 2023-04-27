Antalya gezi rehberi: Antalya’da görmeniz gereken 7 yer
Antalya güneşin ve mutluluğun adresi olmaya devam ediyor. Tıpkı Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi “Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir.” Gelin bu dillere destan güzelliği birlikte keşfedelim.
ASPENDOS ANTİK KENTİ
Antalya, yüzyıllar öncesinden başlayan tarihi geçmişi ile sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış. Hal böyle olunca antik kentler açısından da epey zengin bir şehir. Bunlardan en bilineni Aspendos Antik Kenti. Antalya’nın Serik ilçesinde yer alan antik kent, meşhur tiyatrosu ile sizleri karşılıyor. İhtişamlı duruşu ve yüzyıllardır anlatılagelen hikayeleri ile sizleri tarihte yolculuğa çıkarıyor. Antalya’da görmeniz gereken 7 yer listemizde ilk sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra Side Antik Kenti, Termessos Antik Kenti ve Myra Antik Kenti de mutlaka ziyaret listenizde bulunmalı.
KONYAALTI SAHİLİ
Özellikle yaz aylarında ana haber bültenlerinde adını sıkça duymaya alışık olduğumuz “dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili” Antalya gezisinde sizleri bekliyor. Masmavi, sakin ve huzurlu görünümü ile ruhunuzu dinlendiriyor. Üstelik sahil boyu yer alan kafe ve restoranları ile de iştahınızı kabartıyor. Konyaaltı Sahili, her yıl binlerce turisti ağırlıyor. Nitekim yaz mevsiminde “iğne atsan yere düşmez.” deyimini bizzat doğruluyor. Ilık su sıcaklığı, güneşin bronzlaştırıcı etkisiyle buluşunca misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor.
KALEİÇİ
Yıllar öncesinde Antalya halkının evlerinin olduğu eski bir yerleşim yerine sizleri davet ediyoruz. Burası Antalya Kaleiçi. Dar sokakları, tahta evleri ve otantik havası ile geçmişin kapılarını aralıyor. Portakal çiçeği kokuları ve Akdeniz meltemi eşliği gezmek size iyi gelecek. Antalya’da görmeniz gereken 7 yer listemizde yer alan Kaleiçi’nde dilerseniz hediyelik dükkanlarından alışveriş yapabilir ya da kale manzarasında birbirinden lezzetli yemekler deneyimleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra Antalya tarihinde önemli bir yere sahip olan Yivli Minare’yi de ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. 13.YY’dan kalan bu şaheser Selçuklu Devleti’ne ait. Çok sayıda yapıya içerisinde bulunduran bir külliye olarak tasarlanan Yivli Minare, turistlerin uğrak noktalarından biri.
OLYMPOS
Antalya’nın Kumluca ilçesinde yer alan Olympos, Antalya gezinizde rotalarınız arasında mutlaka yerini almalı. İ.Ö. 167-168 yılları arasında kurulduğu bilinen liman şehri Olympos’ta Roma ve Helenistik Dönem’den kalan pek çok kalıntı bulunmaktadır. Olimpos Dağları’nın arasına gizlenen bu güzellik sizlere bambaşka bir dünyanın kapılarını aralıyor. Yüzyıllar öncesinde keşfedilen kent, ticaret ve turizmin odağı haline gelmiş. Hatta rivayetlere göre Olympos’ta korsanların yaşamış olduğu da söyleniyor. Olympos’a kadar gelmişken Çıralı’ya uğramadan olmaz. Antalya’da görmeniz gereken 7 yer listemizde yerini alan Yanartaş’ı mutlaka ziyaret etmelisiniz.
Beydağları Milli Parkı içerisinde yer alan Yanartaş’ın bin yıldır yandığı söyleniyor. Bin yıldır sönmeden yanan bu taşın efsanesi de yıllardır anlatıla geliyor. Rivayete göre vaktiyle Likya kralı genç birine ejderhaya benzeyen Khimera adlı hayvanı öldürme emri veriyor. Bu genç, Pegasus adındaki dev kanatlara sahip olan atı ile bu hayvana saldırıyor. Bu düellonun ardından Khimera toprağa gömülüyor. Fakat hikaye o ya toprağın altından ateşler saçmaya devam ediyor. İşte o gün bugündür Yanartaş aralıksız ateşi ile efsaneyi yaşatıyor.