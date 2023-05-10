Antalya turizmde patlama yaptı

- Antalya'da Almanya pazarı 4 aylık rakamlara göre 2019 rakamlarının üzerine çıktı. Almanya, uzun süreden sonra Rusya'nın önüne geçti. Rusya pazarı, 2019 rakamlarına bir parça uzakta. Geçen seneye göre ise çok ciddi artış var. Arkasında İngiltere, Hollanda ve Polonya pazarları var. Polonya'yı önemsiyoruz, İngiltere pazarından sonra Polonya da ciddi artış gösteriyor.