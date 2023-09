Asya'nın en iyi 10 çorbası: Şeflerin seçtiği lezzetler!

9. ŞİO RAMEN

Et suyunda ana baharat olarak tuzun kullanılmasıyla öne çıkan shio ramen, tat bazlı dört ana ramen kategorisinden biridir. Diğer ramen çeşitleri gibi üç önemli unsuru birleştirir: lezzetli et suyu, erişte ve çeşitli soslar.

Her ne kadar ara sıra domuz eti eklense de, çoğu versiyonda deniz ürünleri bazlı veya tavuk bazlı et suları kullanılıyor; bu da güçlü, tuzlu bir tada sahip, hafif, berrak bir çorba sağlıyor. Et suyu genellikle düz, ince eriştelerle eşleştirilir ve üzerine chashu , yeşil soğan, haşlanmış yumurta ve wakame deniz yosunu olarak bilinen Japon tarzı domuz göbeği eklenir.

Tuz, ramende kullanılan bilinen en eski baharat olduğundan, shio, ramen'in en eski versiyonu olarak kabul edilir ve önemli bir kanıt olmamasına rağmen, birçok kişi bunun, hâlâ yaygın ramen çeşidi olan Hakodate'de icat edildiğine inanır.