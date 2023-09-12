Asya'nın en iyi 10 çorbası: Şeflerin seçtiği lezzetler!
Asya mutfağı deyince aklımıza birçok yemek gelse de mutfak zenginliği ile olmazsa olması ülkemizde yerini alıyor. Asya'nın en iyi 10 çorbası listesi...
10. TOM YUM
Tom Yum, geleneksel olarak pirinçle servis edilen baharatlı, ekşi ve aromatik bir çorba olan en iyi bilinen Tayland yemeklerinden biridir. Arpacık soğanı, limon otu, balık sosu, kıyılmış taze zencefil veya havlıcan, karides, mantar, misket limonu yaprağı, limon suyu ve kıyılmış Tay biberinden oluşur.
Genellikle meze olarak servis edilen tom yum, geleneksel olarak üstüne kişniş yapraklarıyla süslenir. Popülerliği nedeniyle yıllar geçtikçe çorbanın tavuk eklenmiş tom yum gai ve karışık deniz ürünleri içeren tom yum talay gibi farklı versiyonları ortaya çıkmaya başladı.
9. ŞİO RAMEN
Et suyunda ana baharat olarak tuzun kullanılmasıyla öne çıkan shio ramen, tat bazlı dört ana ramen kategorisinden biridir. Diğer ramen çeşitleri gibi üç önemli unsuru birleştirir: lezzetli et suyu, erişte ve çeşitli soslar.
Her ne kadar ara sıra domuz eti eklense de, çoğu versiyonda deniz ürünleri bazlı veya tavuk bazlı et suları kullanılıyor; bu da güçlü, tuzlu bir tada sahip, hafif, berrak bir çorba sağlıyor. Et suyu genellikle düz, ince eriştelerle eşleştirilir ve üzerine chashu , yeşil soğan, haşlanmış yumurta ve wakame deniz yosunu olarak bilinen Japon tarzı domuz göbeği eklenir.
Tuz, ramende kullanılan bilinen en eski baharat olduğundan, shio, ramen'in en eski versiyonu olarak kabul edilir ve önemli bir kanıt olmamasına rağmen, birçok kişi bunun, hâlâ yaygın ramen çeşidi olan Hakodate'de icat edildiğine inanır.
8. MİSO RAMEN
Miso ramen, miso bazının, et suyunun ve sebzelerin wok tavada pişirilmesiyle yapılan lezzetli bir yemektir. Karışımın üzerine fasulye filizi, doğranmış domuz eti, sarımsak, tatlı mısır ve (bazen) yengeç, deniz tarağı ve kalamar gibi yerel deniz ürünleri eklenir. Bu yemek 1955 yılında Sapporo'da, Aji no Sanpei erişte evindeki bir müşterinin şeften domuz eti ve miso çorbasına erişte koymasını istemesiyle icat edildi.
1960'larda miso rameninin popülaritesi hızla arttı ve Sapporo hâlâ ramen sevenler için bir cennet olmaya devam ediyor; caddeye dağılmış bir düzineden fazla ramen dükkanının bulunduğu Ramen Sokağı ile gurur duyuyor.
7. SHOYU RAMENİ
Soya sosu bazlı shoyu ramen, enfes lezzetleri nedeniyle övülen dört ana ramen - erişte yemeği grubundan biridir. Erişte, et suyu ve çeşitli soslar her ramen kasesindeki üç temel unsurdur. Koyu ve tuzlu çorba, shoyu'yu diğer çeşitlerden ayıran özelliktir.
Genellikle kombu suyu ve soya sosunun hoş kokulu bir kombinasyonuyla karıştırılan et veya deniz ürünleri suyu kullanılır. Shoyu rameninde genellikle taze kıvırcık buğday eriştesi kullanılır. Ayrı olarak pişirilip bir kasede servis edilir ve zengin et suyuna batırılır.