Aydın'da cennetten bir köşe! Mesire alanları dolup taştı
Yaz sıcağında alternatif tatil ve dinlenme durakları arayan tatilciler, ilin batısında bulunan sahil kentleri Kuşadası ve Didim’in yanı sıra iç bölgelerde yer alan yayla, nehir ve göletlerin yer aldığı doğal güzelliklerle dolu mesire alanlarına akın etti.
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Aydın’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar alternatif turizm rotalarını da artırdı.
Aydın merkezde Paşa Yaylası, doğusunda ise denize uzak ilçeler arasında yer alan Buharkent-Gelenbe Mesire Alanı, Kuyucak-Belenova Yaylası, Bozdoğan Akçay Mesire alanları hafta sonunda doldu taştı.
Nazilli ve Aydın kent merkezlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kendilerini deniz yerine yayla ve mesire alanlarına atan vatandaşlar, kendilerini özellikle saklı cennetlerin doğal serinliklerine bırakıyor.
Piknik havasında hem serinliği yaşayan hem de hafta sonunu farklı ortamlarda geçirmeyi hedefleyen vatandaşlar kendilerini Akçay’ın serin sularına bırakıyorlar.