Azerbaycan'ın en iyi tatlıları: Popüler gezi uygulamalarına göre hazırlandı!
Azerbaycan'a tatile gidecek olanlar için bu liste size yardımcı olabilir. Azerbaycan gezisinden, enfes Azerbaycan yemeklerinini tadına baktıktan sonra ben tatlısız yapamam diyenlerden misiniz? O zaman bu liste sizin için. Popüler gezi gruplarına göre hazırlanmış, Azerbaycan'ın en iyi tatlıları...
6.YAYAMA
Yayma, ona güzel bir renk ve aroma veren safranla tatlandırılmış geleneksel bir Azerbaycan sütlacıdır. Yemek pirinç, su, safran ve sütten yapılıyor. Genellikle üzerine tereyağı, tarçın ve bal parçaları eklenir. Tatlıya düşkün olanlar için sütlaca pişirme sırasında şeker de eklenebilir.
5. ŞİRİN CHOREK
Şirin Chorek, maya, süt, un, şeker, tuz, yumurta, tereyağı ve zerdeçal tozuyla yapılan klasik bir Azerbaycan tatlı süt ekmeğidir. Zerdeçal ona zengin bir sarı renk ve süt ve şekerin tatlılığıyla uyum sağlayan hafif bir tat verir.
Hamur geleneksel olarak bir disk şeklinde şekillendirilir, ardından çapraz tarama desenleriyle süslenir ve üzerine haşhaş tohumu serpilir. Eskiden ramazan, nevruz gibi bayramlarda pişirilen şirinn çöreği, günümüzde yılın her mevsiminde yapılıyor.
4. SHAKER-CHUREK
Shaker-churek, Azerbaycan menşeli geleneksel bir kurabiyedir. Kurabiyeler genellikle un, pudra şekeri, yumurta, tereyağı ve vanilya özütünün birleşimiyle yapılır. Tereyağı önce pudra şekeri, sonra vanilya, yumurta sarısı, beyazı ve unla karıştırılır.
Hamur buzdolabında yaklaşık bir saat kadar soğumaya bırakılır. Sertleştikten sonra bir fırın tepsisine yerleştirilen küçük toplar haline getirilir. Her hamur topunun içine bir girinti yapılır ve üzerlerine yumurta sarısı sürülür. Kurabiyeler altın kahverengi olana kadar fırında pişirilir, soğutulur ve tüketilmeden önce üzerine pudra şekeri serpilir.
3. ŞEKARBURA
Şekerbura, Azerbaycan'ın en meşhur tatlılarından biri statüsüne sahip, sade ve narin bir tatlı hamur işidir. Yumuşak hamur işi kabuğu, tereyağı bazlı basit bir hamurdan yapılır ve daha sonra tatlı fındık dolgusu ile doldurulur. Şekerbura'da en sık kullanılan fındık çeşitleri ise öğütülmüş badem, fındık veya cevizdir.
Kabuğun farklı geometrik şekillerle karmaşık bir şekilde süslenmesi, bu tatlı lezzeti dekoratif bir tatlıya dönüştürüyor. Şekerbura hamur işleri her zaman aya çok benzeyen hilal şeklinde yapılır ve geleneksel olarak baharı ve doğanın yenilenmesini karşılayan yıllık bir kutlama olan Nevruz'da servis edilir.