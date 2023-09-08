Azerbaycan'ın en iyi tatlıları: Popüler gezi uygulamalarına göre hazırlandı!

5. ŞİRİN CHOREK

Şirin Chorek, maya, süt, un, şeker, tuz, yumurta, tereyağı ve zerdeçal tozuyla yapılan klasik bir Azerbaycan tatlı süt ekmeğidir. Zerdeçal ona zengin bir sarı renk ve süt ve şekerin tatlılığıyla uyum sağlayan hafif bir tat verir.



Hamur geleneksel olarak bir disk şeklinde şekillendirilir, ardından çapraz tarama desenleriyle süslenir ve üzerine haşhaş tohumu serpilir. Eskiden ramazan, nevruz gibi bayramlarda pişirilen şirinn çöreği, günümüzde yılın her mevsiminde yapılıyor.