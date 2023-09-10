Azerbaycan'ın en popüler 5 çorbası: Şeflerin seçtiği lezzetler!
Azerbaycan mutfağının zenginliği dünyada kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Azerbaycan'a gidecekler için hazırladığımız liste, dünyada en popüler yemek uygulamalarına göre listelendi. İşte Azerbaycan'ın en popüler 5 çorbası...
5. SULU KRAL
Sulu kral, Azerbaycan menşeli geleneksel bir et çorbasıdır. Yemek genellikle kuzu veya dana eti, soğan, nohut, zerdeçal, tereyağı, nane, sirke, tuz ve un, yumurta ve tuzdan oluşan kare şeklinde ev yapımı eriştelerin birleşiminden yapılır.
Etler parçalara ayrılarak nohut, zerdeçal ve tuz ilave edilmiş suda haşlanır. Pişirmenin sonuna doğru ev yapımı erişteler tencereye eklenir. Erişteler yumuşayıncaya kadar kaynatılan et çorbası, tereyağında kızartılmış soğan ve kıyılmış nane ile süslenerek servise sunulur.
4. PARÇA BOZBAŞ
Parça bozbaş, Azerbaycan menşeli geleneksel bir et yemeğidir. Birkaç tarifi olmasına rağmen yemek genellikle kuzu incik, patates, soğan, nohut, safran, nane ve tuz karışımıyla yapılıyor. İstenirse domates de kullanılabilir.
Kuzu tuzla tatlandırılır ve soğanla birlikte suda et yumuşayana kadar kısık ateşte kaynatılır. Daha sonra pişmiş nohut, patates, nane ve safranın bulunduğu bir tencereye alınır. Karışımın üzerine et suyu dökülür ve yemek pişene kadar birkaç dakika kısık ateşte pişirilir.
3. OVDUKH
Ovdukh, yoğurt, su, salatalık ve taze soğanla yapılan ferahlatıcı bir Azerbaycan soğuk çorbasıdır. Hazırlanması için yoğurt kaynatılmış su ile birleştirilip soğumaya bırakılır. Karışım daha sonra doğranmış salatalık, taze soğan ve kişniş, dereotu ve mor fesleğen gibi otlarla karıştırılır.
Çorba bazen kıyma ve doğranmış haşlanmış yumurta içerebilir, ancak temel vejetaryen versiyonu çok daha popülerdir. Ovdukh özellikle sıcak yaz günlerinde popülerdir.
2. KUFKA BOZBAŞ
Kufta bozbaş, Azerbaycan'ın geleneksel köfte çorbasıdır. Bu çorbanın özü köftenin lezzetindedir . Kıyma (genellikle kuzu eti) ince doğranmış soğan, pirinç, kuru nane ve kurutulmuş ıhlamur çiçekleri ile karıştırılır.
Köftelere şekil verilirken içine hurma, kiraz, erik gibi kuru meyveler konularak kapatılır. Köfte safranlı et suyunda kendi kendine pişiriliyor, ardından patates, nohut, domates ve havuç geliyor. Servis edildiğinde, bireysel porsiyon kişi başına yalnızca bir büyük köfte gerektiriyor, ancak günümüzde restoranlar daha dengeli bir yemek için daha küçük köfteler yapacak.