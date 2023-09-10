Azerbaycan'ın en popüler 5 çorbası: Şeflerin seçtiği lezzetler!

3. OVDUKH

Ovdukh, yoğurt, su, salatalık ve taze soğanla yapılan ferahlatıcı bir Azerbaycan soğuk çorbasıdır. Hazırlanması için yoğurt kaynatılmış su ile birleştirilip soğumaya bırakılır. Karışım daha sonra doğranmış salatalık, taze soğan ve kişniş, dereotu ve mor fesleğen gibi otlarla karıştırılır.



Çorba bazen kıyma ve doğranmış haşlanmış yumurta içerebilir, ancak temel vejetaryen versiyonu çok daha popülerdir. Ovdukh özellikle sıcak yaz günlerinde popülerdir.