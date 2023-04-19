Bayram tatilinde Adalar gezisi: Hangi Adalar'a gidilmeli
Adalardan hangisine gitmeli? Bayram tatilinde İstanbul’da nereye gidilir? Adalardan hangisi daha güzel? Merak ediyorsanız tabii ki hem İstanbul’a yakınlığı sebebiyle hem de muhteşem doğa güzelliğiyle işte o Adalar...
BÜYÜKADA
İstanbul Adaları içerisinde en büyüğüdür. İstanbul’dan hareket eden vapurların son iskelesidir.
Büyükada’da ne yapılır?
Dil Burnu ya da Yörükali plajında piknik yapabilirsiniz. Ada halkının en çok ettiği mekân ise Taş Ocağı Piknik Alanı.
Denize girmek için diğer adalara göre daha fazla plaj veya beach club seçeneklerinden birini değerlendirebilirsiniz. Hatta bazı beach club firmaları ile iletişime geçerseniz Büyükada İskelesinde motor ile servis seçenekleri mevcut. Bu arada Adalar’da birçok plajın kumsal alanı yok. Ancak kumsal bir yer arıyorsanız Aya Nikola Plajı’nı tercih edebilirsiniz. Fayton ile ulaşabileceğiniz gibi Büyükada iskeleden ücretsiz motor servisi bulunuyor.
Büyükada ormanlarında trekking (doğa yürüyüşüne) çıkın.
Büyükada’da gezip görebileceğiniz başlıca yerler;
• Adalar Müzesi
• Rum Yetimhanesi
• Aya Yorgi Manastırı ve Kilisesi
• Ada kule
• Meryem Ana Kilisesi
• Reşat Nuri Güntekin Evi
• Hamidiye Cami
• Con Paşa ve İzzet Paşa Köşkleri
• Müslüman Mezarlığı
• Saat Kulesi Meydanı
• Troçki Evi
Gece eğlence mekânları diğer Adalar’a göre daha hareketlidir.
Büyükada’dan tekne veya vapurla Sedef Adası’na geçebilirsiniz.
HEYBELİADA
Büyükada’ya göre daha sakindir. Büyükada’dan sonra ikinci sırada gelmektedir. Ulaşım bakımından Burgazada’dan sonra Büyükada’dan öncedir.
Heybeliada’da ne yapılır?
Diğer Adalar’a göre piknik alanları daha fazla, özellikle Değirmenburnu Piknik Alanı çok geniş bir çam ormanı ile kaplı. Alan içerisinde plaj ve restoran da bulunuyor. Aynı zamanda piknik üniteleri ve kiralık mangal seçenekleri var. Aktivite olarak çocuklar için bisiklet kiralama ve oyun alanları da var. Bir diğer piknik alanı ise Çam Limanı…
Konaklama imkânı Büyükada’ya oranla daha az. Ancak hem pansiyon hem de otel seçenekleriniz mevcut. Sınırlı olsa da günlük kiralık evlerde var.
Denize girmek için halk plajları ve beach club’lar bulunmakta. Yine Büyükada’da olduğu gibi iskeleden beach club’lara ücretsiz motor servisleri bulunmakta.
Heybeliada’da gezip görebileceğiniz başlıca yerler;
• Heybeliada Senatoryumu
• Deniz Lisesi
• İsmet İnönü Köşkü
• Hüseyin Rahmi Müzesi
• Aya Spridon Manastırı (Terk-i Dünya)
• Ruhban Okulu (Aya Triada Manastır)
• Heybeliada Camii
• Aya Nikolos Rum Ortodoks Kilisesi
• Aya Yorgi (Saint Georges) Uçurum Kilisesi
• Süslü Mezar
• Andon Eczanesi
Akşamı Heybeliada’da geçirecekseniz, faytonla Mehtap Turu yapmadan dönmeyin.
KINALIADA
İstanbul’a en yakın adadır. Yüzölçümü bakımından en küçük olmasına rağmen nüfus yoğunluğu fazladır. En kalabalık ada özelliğini taşır. Diğer Adalar’ın aksine fayton ulaşımı yoktur.
Kınalıada’da ne yapılır?
Denize girmek için Ayazma Koyu’nu tercih edebilirsiniz. Ayrıca içerisinde olimpik yüzme havuzu bulunan Su Sporları Kulübü de var, ancak giriş için üye olmanız gerekiyor.
Kınalıada gezip görebileceğiniz başlıca yerler;
• Gregoryen Kilisesi
• Hristos Manastırı
• Sirakyan ikiz evleri
• Tarihi Köşkler
Kınalıada turu yürüyerek yaklaşık 1,5 – 2 saat sürüyor.
BURGAZADA
Vapur seferleri yapan firmaların ikinci durağı Burgazada.
Burgazada’da ne yapılır?
Burgazada’nın rengârenk çiçeklerle donatılmış sokakları kesinlikle görmeniz gerek.
Burgazada’da gezip görebileceğiniz başlıca yerler;
• Kalpazankaya Koyu
• Sait Faik Abasıyanık Müzesi
• Bayrak Tepe ve Hristor Manastırı
• Aya Yani Kilisesi
Kaynak: adalardan.net