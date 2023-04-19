Bayram tatilinde Adalar gezisi: Hangi Adalar'a gidilmeli

HEYBELİADA

Büyükada’ya göre daha sakindir. Büyükada’dan sonra ikinci sırada gelmektedir. Ulaşım bakımından Burgazada’dan sonra Büyükada’dan öncedir.

Heybeliada’da ne yapılır?

Diğer Adalar’a göre piknik alanları daha fazla, özellikle Değirmenburnu Piknik Alanı çok geniş bir çam ormanı ile kaplı. Alan içerisinde plaj ve restoran da bulunuyor. Aynı zamanda piknik üniteleri ve kiralık mangal seçenekleri var. Aktivite olarak çocuklar için bisiklet kiralama ve oyun alanları da var. Bir diğer piknik alanı ise Çam Limanı…

Konaklama imkânı Büyükada’ya oranla daha az. Ancak hem pansiyon hem de otel seçenekleriniz mevcut. Sınırlı olsa da günlük kiralık evlerde var.

Denize girmek için halk plajları ve beach club’lar bulunmakta. Yine Büyükada’da olduğu gibi iskeleden beach club’lara ücretsiz motor servisleri bulunmakta.

Heybeliada’da gezip görebileceğiniz başlıca yerler;

• Heybeliada Senatoryumu

• Deniz Lisesi

• İsmet İnönü Köşkü

• Hüseyin Rahmi Müzesi

• Aya Spridon Manastırı (Terk-i Dünya)

• Ruhban Okulu (Aya Triada Manastır)

• Heybeliada Camii

• Aya Nikolos Rum Ortodoks Kilisesi

• Aya Yorgi (Saint Georges) Uçurum Kilisesi

• Süslü Mezar

• Andon Eczanesi

Akşamı Heybeliada’da geçirecekseniz, faytonla Mehtap Turu yapmadan dönmeyin.