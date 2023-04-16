Bayramda doğayla iç içe olabileceğiniz 10 rota
Anadolu coğrafyası iklimi, konumu ve biyoçeşitliliğiyle eşsiz bir doğaya ev sahipliği yapıyor. İşte Türkiye’nin mutlaka görülmesi gereken Bayram Tatiliniz için doğa ile iç içe 10 rota...
PERŞEMBE YAYLASI / ORDU
Uçsuz bucaksız yemyeşil düzlüklerin arasında kıvrım kıvrım akan menderesleriyle bir yayla hayal edin. Yaylanın ortasına konumlanan masmavi gölet ve bu göletten çıkan akarsuyun oluşturduğu menderesler, bölgenin estetik değeri.
KELEBEKLER VADİSİ / MUĞLA
Vadinin en güzel manzarasını Likya Yolu rotası üzerindeki Faralya’dan görebilirsiniz. 350 metre yükseklikten sarp kayalarla çevrili vadi, kelebeklerin yaşadığı yeşilliğin ardından eşsiz bir denize açılıyor.
ARAS NEHRİ / KARS
Antik kentin kıyısında yer alan Aras Nehri’nin Arpaçay kolu Türkiye ile Ermenistan sınırını oluşturuyor. 24 farklı uygarlığa ev sahipliği yapan bölgede çiçekler arasındaki tarihi kilise kalıntısı ve alt tarafında usulca akan nehir kartpostallık bir görüntü oluşturuyor.
ALTIPARMAK DAĞLARI / RİZE-ARTVİN
Burası için Kaçkarların en güzel zirveleri de diyebiliriz. Ulaşım için, biraz yürüyüşe katlanmanız gerek ama sonunda göreceğiniz manzara için kesinlikle değer.