İstanbul'a yakın Bayramda gezilecek 20 yer

KARACA ARBORETRUMU

Karaca Arboretumu, Hayrettin Karaca tarafından 13,5 hektar arazi üzerinde kurulmuştur. Bugün yaklaşık 7 bin civarında değişik bitki türü, alttür, varyete ve kültür formunu barındırmaktadır. İstanbul'a 2 saat mesafededir.