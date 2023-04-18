İstanbul'a yakın Bayramda gezilecek 20 yer

Bayram tatilinde İstanbul'da kalacaklar ve doğa ile iç içe olmak isteyenler için bu plan tam size göre. İşte bayramda İstanbul çevresinde gezilecek 20 yerlerin listesi...

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İstanbul'a yakın Bayramda gezilecek 20 yer - Resim: 1 1 20

ESKİHİSAR KALESİ

Eskihisar Kalesi, eski çağlarda İzmit Körfezi'nin güneyindeki geçişi kontrol altında tutan Eskihisar Köyü'nün kuzey doğusundadır. İstanbul'a sadece 45 dakikalık uzaklıktadır.

İstanbul'a yakın Bayramda gezilecek 20 yer - Resim: 2 2 20

KARACA ARBORETRUMU

Karaca Arboretumu, Hayrettin Karaca tarafından 13,5 hektar arazi üzerinde kurulmuştur. Bugün yaklaşık 7 bin civarında değişik bitki türü, alttür, varyete ve kültür formunu barındırmaktadır. İstanbul'a 2 saat mesafededir.

İstanbul'a yakın Bayramda gezilecek 20 yer - Resim: 3 3 20

MADEN DERESİ

Maden Deresi İstanbul'a 2,5 saat mesafededir. Bölgeye İstanbul veya Sakarya tarafından gelmek isteyen ziyaretçiler, Karasu ilçe merkezine geçtikten yaklaşık 6 km sonra gidebilirler.

İstanbul'a yakın Bayramda gezilecek 20 yer - Resim: 4 4 20

ORMANYA HOBBİT EVLERİ

Ormanya Hobbit Evleri, İstanbul'a 1 saat mesafede. Kocaeli Kartepe'de, Sapanca Gölü'nün batı kısmında yer alır. 