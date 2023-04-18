İstanbul'a yakın Bayramda gezilecek 20 yer
Bayram tatilinde İstanbul'da kalacaklar ve doğa ile iç içe olmak isteyenler için bu plan tam size göre. İşte bayramda İstanbul çevresinde gezilecek 20 yerlerin listesi...
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ESKİHİSAR KALESİ
Eskihisar Kalesi, eski çağlarda İzmit Körfezi'nin güneyindeki geçişi kontrol altında tutan Eskihisar Köyü'nün kuzey doğusundadır. İstanbul'a sadece 45 dakikalık uzaklıktadır.
KARACA ARBORETRUMU
Karaca Arboretumu, Hayrettin Karaca tarafından 13,5 hektar arazi üzerinde kurulmuştur. Bugün yaklaşık 7 bin civarında değişik bitki türü, alttür, varyete ve kültür formunu barındırmaktadır. İstanbul'a 2 saat mesafededir.
MADEN DERESİ
Maden Deresi İstanbul'a 2,5 saat mesafededir. Bölgeye İstanbul veya Sakarya tarafından gelmek isteyen ziyaretçiler, Karasu ilçe merkezine geçtikten yaklaşık 6 km sonra gidebilirler.
ORMANYA HOBBİT EVLERİ
Ormanya Hobbit Evleri, İstanbul'a 1 saat mesafede. Kocaeli Kartepe'de, Sapanca Gölü'nün batı kısmında yer alır.