Bergama’da mutlaka görmeniz gereken yerler

Bergama içine girdiğinizde karşınıza çıkacak tabela Bergama’da ne kadar çok yere uğrayabileceğinizi göstercektir. Bergama merkezde uğramanız gereken ikinci yer Küplü Hamam olmalıdır. Buranın hikayesi ise burada çiftçilik yapan Hatip Mahmut isimli çiftçi tarlasını sürerken 3 küp altın buluyor. Bunların devlete ait olduğunu düşünerek Bursa’da bulunan Osmanlı Sarayına götürür. 2.Murat’ın bu davranışı hoşuna gidiyor ve bir küp altını Hatip Mahmut’a veriyor. Veziriyle birlikte Hatip Mahmut’u İzmir Bergama’ya gönderiyor.