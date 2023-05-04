Bingöl doğal güzellikleriyle gezginlere rota oluşturuyor

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyü Aksakal mezrası sınırlarında bulunan ve rüzgarın yönüne göre yer değiştiren Turna Gölü'ndeki yüzen adalar kent turizminin simgeleri arasında yer alıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Yüzen Adalar Tabiat Anıtı" olarak koruma altına alınan yüzen adalar, ilkbaharda yeşile bürünen görüntüsüyle ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.