Bu yerler İsviçre'de değil! Hepsi Türkiye'de turist çekim merkezi haline geldi! Sudan ucuz tatil mekanları...
Köylerde sessiz bir tatil opsiyonları gittikçe daha popüler hale geliyor. Hem ucuz hem de ulaşılabilir olmaları nedeniyle Türkiye'de bu köyler en fazla merak edilen köyler haline geldi. Avrupalıların gıpta ile baktığı bu köyler şimdi ucuz tatil alternatifleri ile çok takip ediliyor.
Antalya Üçağız:
Üçağız, Antalya’nın Demre ilçesine bağlı küçük bir köy. Denizin kıyısına kurulmuş olan Üçağız’ın, antik dönemdeki adı Theimussa. Doğal bir liman kıyısına kurulu Theimussa hakkında çok detaylı bilgi yok. Ancak şunu biliyoruz ki bu kent Antik Likya Birliği’ni oluşturan şehirlere dahil, bir denizci yerleşimiydi. Deniz kıyısında ucuz bir tatil için vazgeçilmez bir alternatif.
Bursa Cumalıkızık:
Cumalıkızık, Türkiye'nin Bursa ilinin Yıldırım ilçesine bağlı bir mahalledir. Bursa şehir merkezine 11 kilometredir. Ortalama 20 dakikada ulaşım sağlanır. Uludağ'ın kuzey eteklerinde kurulmuş ve hâlen yaşayan beş Kızık köyünden biridir. Özellikle otantik pazar yerleri ile ilgi çeken Cumalıkızık ucuz tatil rotası alternatiflerinden...
Erzincan Kemaliye:
Tarihi Kemaliye İlçesi, Erzincan'ın güneybatısında yer almaktadır. Tarihsel süreçte İpek ve Kervan yolları üzerinde bulunan Kemaliye kent dokusu, mimarisi ve özgün evleri ile öne çıkmaktadır. Doğayı yapılaşmada temel unsur olarak gören bir anlayışla topografyaya oturan yerleşim, Fırat Nehri’nden itibaren yükselen üç ana sekiden oluşmaktadır. Fırat Nehri, kentsel mekân kurgusunu ve mimariyi etkilemiş; yerleşim birimleri bu etkiye göre oluşturulmuş ve tasarlanmıştır.
İzmir Birgi:
MÖ. 2000 öncesine uzanan kültürel mirası, Aydınoğulları Beyliği’ne başkentlik yaptığı dönemden beri yaklaşık 700 senedir koruduğu gözleri okşayan mimari dokusu, 18. ve 19. yüzyıl sivil Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden olan konaklarla, ahşap pencereli taş evlerle süslü sokakları ve asırlık çınar ağaçlarıyla dolu olması nedeniyle ucuz ve kısa bir tatil isteyenler için güzel bir alternatif.