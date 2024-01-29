Bu yerler İsviçre'de değil! Hepsi Türkiye'de turist çekim merkezi haline geldi! Sudan ucuz tatil mekanları...

Antalya Üçağız:

Üçağız, Antalya’nın Demre ilçesine bağlı küçük bir köy. Denizin kıyısına kurulmuş olan Üçağız’ın, antik dönemdeki adı Theimussa. Doğal bir liman kıyısına kurulu Theimussa hakkında çok detaylı bilgi yok. Ancak şunu biliyoruz ki bu kent Antik Likya Birliği’ni oluşturan şehirlere dahil, bir denizci yerleşimiydi. Deniz kıyısında ucuz bir tatil için vazgeçilmez bir alternatif.