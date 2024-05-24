Charlie Chaplin’in yaşamı ilk kez tiyatro sahnesinde!

Chaplin rolünde Özgür Daniel Foster’a Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran ve Murat Danacı gibi başarılı oyuncuların eşlik ettiği oyunun biletleri Türkiye’nin kapsayıcılığı en geniş teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.

Büyük prodüksiyonu ile dikkat çeken, ünlü İngiliz komedyen Charlie Chaplin'in hayatına odaklanan hikâyesiyle seyircilerde heyecan yaratan tiyatro oyunu “Charlie Chaplin”, Türkiye'de ilk kez 27 Mayıs'ta Zorlu PSM'de sahnelenecek. Özgür Daniel Foster’ı Chaplin rolünde izleyeceğimiz oyunun biletler Türkiye’nin kapsayıcılığı en geniş teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.

Oyunda Foster’a Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

Şapkası altında gizlediği derin hüznü, gülüşlerindeki masumiyeti ve adımlarındaki o eşsiz hüneriyle, beyaz perdenin unutulmaz yıldızı Charlie Chaplin'in yaşam hikâyesi Türkiye’de ilk defa sahnede hayat buluyor. Londra'nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika'ya uzanarak Hollywood'un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, yarattığı efsanevi eserler ve ikonik Şarlo karakteriyle hem güldüren hem düşündüren Charlie Chaplin'in zengin yaşam öyküsü, bu müzikli tiyatro oyunuyla seyirciyle buluşuyor. “Hayat yakın planda trajedi, geniş planda komedidir.”