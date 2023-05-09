İşte gizemli Türk piramitleri

Bunların arasında en yaygın olanı ise İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikalı Pilot James Gaussman'ın Hindistan'dan Çin'e uçarken piramitleri gördüğüne dair iddialar olmasına karşın, bu iddiaları doğrulayacak bir kanıt bulunmuyor.