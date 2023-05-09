İşte gizemli Türk piramitleri
Çin’in Şaanşi eyaletinin başkenti olan Şian şehrinin yakınlarında bulunan piramitler gizemini koruyor. "Beyaz piramitler" veya "Türk piramidi" olarak da anılan piramitlerdeki materyallerin Türk tarihi açısından büyük önem taşıdığı kabul ediliyor.
Çin'in Şaanşi eyaletinin başkenti Şian şehrinin 100 kilometre yakınında bulunan piramitler, gizemini hâlâ koruyor. Beyaz piramitler ya da Türk piramidi diye de anılan piramitlerdeki materyallerin Türk tarihi açısından büyük önem taşıyor.
Şian şehrinin 100 kilometre yakınında bulunan Çin piramitlerinin, diğer adıyla Türk piramitlerinin keşfi konusunda birçok iddia bulunuyor.
Bunların arasında en yaygın olanı ise İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikalı Pilot James Gaussman'ın Hindistan'dan Çin'e uçarken piramitleri gördüğüne dair iddialar olmasına karşın, bu iddiaları doğrulayacak bir kanıt bulunmuyor.
Gaussman'ın iddialarının aslında Trans World Havayolları'nın Uzak Doğu yöneticisi Binbaşı Maurice Shehan'a ait olduğu düşünülüyor. Gaussman'ın bölgedeki piramitleri görmesinin ardından Alman araştırmacı yazar Hartwig HausDorf'un bölgeye gittiğini ve piramitler hakkında birçok materyal topladığı biliniyor.