Denize girebileceğiniz en güzel yerler: Listede İstanbul da var
Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve yaz mevsiminin gelmesiyle, vatandaşlar tatil planı yapmaya başladı. Peki üç tarafı denizlerle çevirli olan ülkemizin, en güzel plajları hangileri?
ÖLÜDENİZ- FETHİYE
2006 yılında dünyanın en güzel kumsalı seçilen Ölüdeniz’i ilk sıraya koymamak haksızlık olurdu. Ölüdeniz, adı gibi durgun bir göl niteliğindedir ancak yoğun kaynak su çıkışlarıyla sürekli olarak yenilenmektedir. Yabancı turistlerin de yoğun ilgisini gören Ölüdeniz’de otel, pansiyon, kamp gibi uygun fiyatlı birçok konaklama seçeneği bulabilirsin. Bu harika kumsalda yüzmenin yanı sıra, bölgede safari, dağcılık, yamaç paraşütü gibi aktiviteleri yapma şansın da var.
KAPUTAŞ PLAJI- KAŞ
Kaş ile Kalkan arasındaki sahil yolunda sol tarafta göreceğiniz enfes güzelliğin adı Kaputaş Plajı. Karayolundan 187 basamak inerek ulaşabileceğiniz plajın suyu genellikle serin ve turkuaz rengindedir. Türkiye’nin en iyi plajlarından biri olan Kaputaş’a ulaşmak biraz zahmetli de olsa bu güzelliğe değer diye düşünüyoruz. Yol arkadaşlarınla eğlenceli bir mola için harika bir durak.
PLAJI – BOZCAADA
Bozcaada’nın en bakir plajlarından biri olan Akvaryum Plajı, müdavimlerinin vazgeçilmezlerinden. Plajda bir tesis olmadığından, şemsiyeni ve suyunu mutlaka yanında götürmeni öneririz. Denizaltındaki harika şöleni görmek için şnorkel ve gözlüklerini almayı da unutma. Akvaryum Koyu’na ulaşım sadece arabayla mümkün. Öyleyse yolculuğunu paylaşmaya ne dersin?
AKÇAKESE KÖYÜ - İSTANBUL
Akçakese köyü, İstanbul’a 70 km uzaklıkta yer alıyor. Kumsalı ve temiz deniziyle dikkat çekiyor. Sakin bir gün geçirmek isteyenlerin günü birlik ya da konaklamalı şekilde faydalandıkları saklı bir cennet. Temiz havası, yeşil bitki örtüsü gibi özelliklere sahip olan Akçakese, hem İstanbulluların, hem de şehir dışından gelenlerin rahat bir nefes almak için uğradıkları şirin bir bölge…Nasıl Gidilir? Şile’yi geçtikten sonra yola devam edin ve yol geliş-gidiş tek yola düşüyor. Yolunuzun üstünde Kabakoz'u geçeceksiniz. En son Kandıra tabelasından sola ayrılmalısınız. Bir sonraki köy Akçakese. Navigasyon doğru olarak sizi sahile kadar götürecektir. Sahil kısmına arabayla geçiş yasak. Arabalarınızı dışarıda bırakıyorsunuz ve biraz yürüyorsunuz. Bölgede bir restoran da bulunuyor.