Deri ve Kürk Moda Fuarı Antalya'da başladı

Sektör olarak fuarları önemsediklerini ve yurt içinde, yurt dışında fuarlar düzenlediklerini belirten Karaca şu sözleri söyledi:

- Direkt hedefe yönelik bir fuar, sipariş alıyoruz, ihracatımızı artırıyoruz. Deri ve mamullerinde Almanya'da, İtalya'da, ABD'de, Japonya'da neredeyse bütün ülkelerde çok ciddi fuarlara katılıyoruz. 7 ülkede fuar düzenliyoruz ve bunları çoğaltmaya çalışıyoruz.