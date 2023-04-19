Doğa yürüyüşü yapmak isteyenlere 9 rota
Şehirden uzaklaşıp doğaya kaçmak bazen rahatlatıcı bir ruh haline ulaşmak kendiniz için iyi bir seçim olabilir. İşte doğanın büyüleyici atmosferine şahit olabileceğiniz 9 büyüleyici doğa yürüyüşü rotası...
KAZ DAĞLARI / BALIKESİR
Balıkesir’in Edremit ilçesinden, Sarıkız’ın zirvesine kadar uzanan 21 bin hektarlık Kaz Dağları Milli Parkı, Türkiye’nin en keyifli doğa yürüyüşü rotalarından birine ev sahipliği yapıyor.
HİTİT YOLU / ÇORUM
Hitit Yolu, Anadolu’nun zengin tarihini ve kültürel mirasını doğa severlerle buluşturan tarihi ve etkileyici bir yol. Türkiye’de Unesco Dünya Mirası listesine giren yerlerden biri olan Hattuşa Antik Kenti ve Hititlerin zengin birikimini yansıtan detayları barındıran Hitit Yolu tarih, kültür ve doğa meraklıları için oldukça özel bir yer.
MACAHEL YAYLASI / İZMİR
Türkiye’nin UNESCO koruması altındaki ilk biyosfer rezerv alanı olan Macahel, doğa yürüyüşü için en büyüleyici noktalardan biri. Kendinizi adeta bulutların üzerinde hissedeceğiniz sisli zirveleri, envaiçeşit endemik bitkileri ile ünlü bu Karadeniz yaylası, aynı zamanda saf Kafkas arısının da doğal yaşam alanı olarak biliniyor.
SÜLÜKLÜGÖL / BOLU
Bolu Mudurnu’ya yakın olan Sülüklü Göl Trekking Parkuru, İstanbul’dan ortalama 3 saat uzaklıkta yer alan şahane bir doğa yürüyüşü rotası. 1.200 metre yükseklikteki bu doğal set gölü, yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe ışık tutuyor.