Doğa yürüyüşü yapmak isteyenlere 9 rota

HİTİT YOLU / ÇORUM

Hitit Yolu, Anadolu’nun zengin tarihini ve kültürel mirasını doğa severlerle buluşturan tarihi ve etkileyici bir yol. Türkiye’de Unesco Dünya Mirası listesine giren yerlerden biri olan Hattuşa Antik Kenti ve Hititlerin zengin birikimini yansıtan detayları barındıran Hitit Yolu tarih, kültür ve doğa meraklıları için oldukça özel bir yer.