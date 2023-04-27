Dünyada en çok ziyaret edilen yerler

SİDNEY OPERA BİNASI, AVUSTRALYA

Sidney Opera Binası, Ayers Rock ile birlikte Avustralya'nın simgesi ve insanlık tarihinin en ünlü yapılarından biridir. Opera ayrıca 2007'den beri bir Dünya Mirası Alanı olmuştur ve her yıl birkaç milyon ziyaretçi çekmektedir.