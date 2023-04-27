Dünyada en çok ziyaret edilen yerler
Seyahat severlerin merak ettiği ve görmek istediği yerler, her sene milyonlarca kişiyi ağırlıyor. Peki, Dünya üzerinde en çok hangi yerler ziyaret ediliyor? İşte Dnyada en çok ziyaret edilen yerler...
ANGKOR TAPINAKLARI, KAMBOÇYA
Kamboçya. Angkor tapınakları, bir zamanlar Güneydoğu Asya'nın büyük bir kısmına yayılmış olan Hindu krallığından geriye kalan en değerli yer.
GRAND KANYON ULUSAL PARKI, ARİZONA
Altı milyon yılı aşkın bir sürede Colorado Nehri'nin içinden geçtiği milli park, doğanın ürettiği en güzel sanat eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.
KOLEZYUM, ROMA
Roma'daki Kolezyum, antik çağda inşa edilmiş en büyük amfitiyatrodur. MS 72 ve 80 yılları arasında inşa edilmiş ve çoğunlukla acımasız ve acımasız gösteri dövüşlerinin yapıldığı yerdi.
SİDNEY OPERA BİNASI, AVUSTRALYA
Sidney Opera Binası, Ayers Rock ile birlikte Avustralya'nın simgesi ve insanlık tarihinin en ünlü yapılarından biridir. Opera ayrıca 2007'den beri bir Dünya Mirası Alanı olmuştur ve her yıl birkaç milyon ziyaretçi çekmektedir.